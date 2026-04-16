Konterstark und auswärtsgefährlich: Hertha fordert die Eintracht

Auffällig ist dabei die Effizienz, sobald das Team von Trainer Stefan Leitl in Führung geht. In dieser Saison blieb die Hertha nach eigenem Führungstreffer bislang ungeschlagen – ein Beleg für ihre Stabilität und Spielkontrolle.

Ein Blick auf die Auswärtsbilanz zeigt, warum die Hertha als gefährlicher Gegner gilt. Die Berliner holen ihre Punkte bevorzugt in fremden Stadien und könnten mit einem weiteren Erfolg sogar die Spitze der Auswärtstabelle übernehmen.

Im Angriffsspiel ragt vor allem Fabian Reese heraus. Der Offensivallrounder ist Dreh- und Angelpunkt, sucht häufig den Abschluss und sorgt mit zahlreichen Flanken für Gefahr. Seine Dynamik macht ihn zu einem der auffälligsten Spieler der Liga.

Hinzu kommt eine klare offensive Handschrift: Kaum ein Team ist im Umschaltspiel so zielstrebig. Kontertore und Treffer nach Flanken gehören zu den größten Waffen der Hauptstädter, die ihre Angriffe mit Tempo und Präzision vortragen.

Unterstützung erhält er unter anderem von Marten Winkler, der sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter regelmäßig in Erscheinung tritt. Seine Schnelligkeit bringt zusätzliche Tiefe ins Berliner Spiel.

Defensiv sorgt Torhüter Tjark Ernst für Stabilität. Mit zahlreichen Spielen ohne Gegentor gehört er zu den verlässlichsten Schlussmännern der Liga.

Trotz der starken Anlagen verlief die jüngste Partie enttäuschend. Beim 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern zeigte die Hertha zwar spielerische Dominanz, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.

Die Niederlage bremste die Berliner im Aufstiegsrennen aus, doch abgeschrieben hat sich die Mannschaft noch nicht. Intern gilt weiterhin das Ziel, in der Tabelle möglichst weit nach oben zu klettern.

Rückblick auf das Hinspiel

Das erste Duell beider Teams war lange offen und intensiv geführt. Die Eintracht agierte mutig, setzte auf hohes Pressing und schnelles Umschalten, konnte ihre Chancen jedoch nicht nutzen.

Die Entscheidung fiel schließlich durch einen Kopfballtreffer von Winkler nach Flanke von Reese – ein Muster, das sinnbildlich für die Berliner Spielweise steht. Trotz engagierter Leistung blieb Braunschweig ohne eigenen Treffer und musste sich knapp geschlagen geben.

Für die Eintracht wird es entscheidend sein, die Umschaltsituationen der Hertha zu kontrollieren und die Flankenläufe frühzeitig zu unterbinden. Gleichzeitig braucht es selbst mehr Konsequenz im Abschluss, um gegen die stabile Defensive der Berliner zu bestehen.

Die Ausgangslage ist klar: Ein Gegner mit Qualität, aber auch mit Schwachstellen – und damit eine Herausforderung, die den Löwen alles abverlangen wird.