Kontenlöser Krieschow - Nächster Brocken RSV

– Foto: Marcel Junghanns

FuPa Thüringen: Benedikt, euer 4:3-Heimsieg gegen Krieschow war spektakulär. Welche Impulse habt ihr aus diesem Spiel mitgenommen? War das der Knotenlöser für euch? Wie wichtig war der Sieg? Benedikt Seipel: Wir haben zum wiederholten Male gezeigt, dass wir mit Rückständen umgehen und Spiele drehen können. Das spricht sehr für den Charakter meiner Mannschaft. Gerade im Abstiegskampf ist diese Haltung ungemein wichtig. Außerdem haben wir unter Beweis gestellt, dass wir in der Lage sind, eine Topmannschaft der Liga zu schlagen. Unser Mut in der zweiten Halbzeit wurde belohnt – das war ein enorm wichtiger Sieg für uns.

FuPa Thüringen: Wie gut sind eure Winterneuzugänge inzwischen integriert? Und wie zufrieden bist du mit der Entwicklung der Mannschaft seit deinem Amtsantritt?

Benedikt Seipel: Integration braucht Zeit, sowohl auf als auch neben dem Platz. Jede Trainingseinheit hilft dabei. In der Vorbereitung war das schwierig, aber jetzt freuen wir uns, dass der Winter langsam verschwindet und die Bedingungen wieder besser werden.

Wir als Verein haben uns auf einen Weg gemacht, der schon weit vor meiner Ankunft begonnen hatte. Das ist ein langer, beschwerlicher Prozess. Eine Entwicklung – auch neben dem Platz – ist klar erkennbar. Mein Trainerteam und ich leisten sportlich unseren Beitrag, die Umsetzung liegt aber bei den Jungs – und das gelingt zunehmend besser. Der Sieg am Wochenende ist eine schöne Momentaufnahme. Für unser Ziel, den Klassenerhalt, müssen wir uns jedoch Woche für Woche weiterentwickeln.

FuPa Thüringen: Nun geht es zum ungeschlagenen Tabellenzweiten RSV Eintracht Stahnsdorf. Was stimmt dich optimistisch, dass ihr Punkte mit zurück ins Eichsfeld nehmen könnt? Was für ein Spiel erwartet ihr, und worauf kommt es für euch an?

Benedikt Seipel: Zunächst einmal gehen wir die Reise seriös an und fahren bereits einen Tag vorher hin. Das ist bei einem Verein wie unserem nicht selbstverständlich. Der Dank geht an unser Umfeld, die Sponsoren, alle Menschen, die das möglich machen – auch an die Arbeitgeber und Familien meiner Spieler.

Damit verbunden ist natürlich auch die Verpflichtung, erneut unser Bestes zu geben. 95 Prozent werden nicht reichen. Stahnsdorf ist bislang ungeschlagen, körperlich sehr präsent und verfügt über erfahrene Führungsspieler – trotzdem wollen wir das Spiel gewinnen.

Wenn wir unsere Leistungen aus den beiden bisher gezeigten Pflichtspielen länger als 45 Minuten abrufen, können wir auch in Stahnsdorf punkten. Davon bin ich überzeugt, und das muss unser Ziel sein. Es gibt nach wie vor vieles zu verbessern – und das ist ja das Schöne daran. Entwicklung heißt ja genau das: Wir können besser werden.