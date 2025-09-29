Kontaktlinse gerissen, Punkt gerettet 

Die sowieso schon abwechslungsreiche und spannende Partie auf dem trotz der heftigen Regenfälle in den Tagen zuvor noch gut zu bespielenden Rasenplatz in Auw wurde in der Nachspielzeit um ein Kuriosum reicher: Auf einmal signalisierte Torwart Dennis Koziol, dass er nicht mehr weiterspielen könne. Für eine Aufklärung sorgte er kurz nach dem Abpfiff: „Jan Pidde hatte einen Ball überragend geklärt. Wir wollten uns abfeiern, dabei streckte er mir aus Versehen den Arm ins Auge und traf mich unglücklich – dabei ging eine meiner Kontaktlinsen kaputt. Mit minus vier Dioptrien kannst du nicht weiterspielen, zumal ich kein Ersatzpaar dabeihatte.“ So kam sein Vertreter Jan Meyer noch zu einem späten Einsatz. Die etatmäßige Nummer zwei half in den letzten drei der insgesamt acht Minuten Nachspielzeit mit, dass der eine Punkt in Auw blieb. Nach dem Abpfiff lagen sich die Akteure der Sportgemeinschaft erleichtert in den Armen: Gegen einen der Top-Favoriten der Rheinlandliga, der bislang sämtliche acht Partien zum Großteil auch noch klar gewonnen hatte, erkämpften sie ein verdientes 3:3-Unentschieden.

Dass es nach zuvor einem halben Dutzend Pflichtspielsiegen gegen den Ahrweiler BC diesmal nur zu einem Punkt reichte, konnten Trainer Stephan Simon und seine Mannschaft gut verkraften. Schließlich mussten sie im Laufe der durch viele Nickligkeiten geprägten Begegnung, in der Schiedsrichter Thomas Höfer längst nicht immer richtig lag, einige Rückschläge wegstecken.

Strahlte Ahrweiler in den ersten Minuten noch viel Dominanz aus, legten die Hausherren aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf recht schnell ihren Respekt ab. Jan Pidde (20.) und Yannik Moitzheim (28.) verzeichneten erste vielversprechende Offensivaktionen. Als Ahrweilers René Ebersbach den gut nachsetzenden Philipp Bück anschoss und dieser cool ins lange Eck abschloss, bejubelte der Großteil der 306 Zuschauer das 1:0 (32.). Über wie viel individuelle Qualität die Mannschaft des früheren Lautern-Profis Mike Wunderlich verfügt, wurde wenig später deutlich: Nach einem feinen Solo schloss Thomas Idel – in der vorvergangenen Saison noch neun Mal für Viktoria Köln in der 3. Liga aktiv – gekonnt zum 1:1 ab (38.).

Viel Kampf, viele lange Bälle, auch einige Emotionen von außen: So gestaltete sich auch der zweite Durchgang. Nachdem Moitzheim Ahrweilers Nam-Ju Lee im eigenen Strafraum leicht touchiert hatte, gab es zur Überraschung beider Seiten Elfmeter. Der einst ebenfalls bis hinauf zur 3. Liga spielende Routinier Markus Pazurek ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte zum 1:2 (59.).

Doch die Schneifeler bewiesen Nehmerqualitäten. Beim Kopfball von Simon Reetz rettete ABC-Schlussmann David Weidner zunächst noch prächtig, sah aber bei der anschließenden Ecke nicht gut aus: Der aufgerückte Innenverteidiger Davis Spruds köpfte aus kurzer Distanz ein (70.).

Moitzheim musste nach seinem zweiten Foul wenig später mit Gelb-Rot vom Platz. Stadionsprecher Rudi Kessler, der das Amt nur vertretungsweise übernommen hatte, peitschte das Schneifel-Team dennoch nach vorne. Fast wäre der SG in der Tat das 3:2 gelungen. Weidner klärte aber im Eins-gegen-eins als Nicolas Görres vor ihm aufgetaucht war (78.).

Mike Wunderlich, Trainer des Ahrweiler BC

Die dezimierten Schneifeler fighteten leidenschaftlich. Sechs Minuten vor dem regulären Ende fand Ahrweiler indes die Lücke in der Hintermannschaft der SG, und Pazurek donnerte den Ball nach Flanke von Almir Porca aus wenigen Metern zentraler Position in die Maschen. Vieles deutete auf einen dreckigen Sieg des Tabellenführers hin. Bis zur 89. Minute: Als Porca einen Schussversuch von Davis Spruds blockte, zeigte Schiri Höfer erneut auf den Punkt. Pidde guckte Keeper Weidner aus und verwandelte souverän zum 3:3.

In der Nachspielzeit gab es noch ein paar turbulente Szenen im Schneifeler Strafraum. Mit Glück, Geschick und auch dank der Aufmerksamkeit des am Ende eingewechselten Torwarts Meyer rettete die SG das Remis über die Zeit.

„Es war klar, dass wir nicht alle Spiele in dieser Saison gewinnen werden“, ließ Ahrweilers Trainer Wunderlich durchblicken. Beide Elfmeter hätte man aus seiner Sicht nicht unbedingt geben müssen. Unterm Strich sprach er von einem Punkt bei „einem vernünftigen Gegner“, obschon er sich mächtig über den von seiner Mannschaft verursachten Eckball ärgerte, aus dem kurz darauf das zum Strafstoß führende Foul entsprang.

Sein Pendant Simon freute sich über den Zähler und eine couragierte Spielweise: „Wir hatten immer wieder gute Umschaltmomente und haben uns nur selten hinten eingeigelt.“ Gegen Ahrweiler seien es „immer wieder verrückte Spiele. Die machen einfach Spaß.“ 18 Punkte hat die SG schon auf dem Konto. „Dafür haben wir in der Vorsaison mehr als eine Halbserie gebraucht“, weiß Simon. Platz vier steht nach gut einem Viertel der Saison zu Buche. Für Simon ist das eine schöne Momentaufnahme: „Wir können mithalten, wir können eigene Akzente setzen und stehen zurecht da oben – auch, wenn noch der eine oder andere Kracher auf uns wartet.“

SG Schneifel – Ahrweiler BC⇥ 3:3 (1:1)

Schneifel: Koziol (90.+5 Meyer) – Bauer, Moitzheim, Pidde, Görres, Fuchs (46. Backes), Davis Spruds, Reetz (75. Zeimmes), Dans Spruds, Stolz, Bück

Ahrweiler: Weidner – Schuh Abranches (75. Kuzu), Wetschorek, Ebersbach, T. Schirmer, Saed (61. Könez), Pazurek, Idel, Lee (81. Reuter), B. Schirmer (30. Voloshchuk), Porca

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz)

Zuschauer: 306

Tore: 1:0 Philipp Bück (32.), 1:1 Thomas Idel (37.), 1:2 Markus Pazurek (59./Foulelfmeter), 2:2 Davis Spruds (69.), 3:2 Pazurek (84.), 3:3 Jan Pidde (89./Foulelfmeter).

Bes. Vork: Gelb-Rot für Yannik Moitzheim (71./Schneifel), Rot für Ahrweilers Co-Trainer Kevin Piris Rodrigues (75., Beleidigung des Gegners)