Nach 56 Spielen erstmals ohne Tor. Diesen Lapsus wollen Thomas Kubina und der TSV Dinkelscherben gegen Haunstetten ausbügeln. – Foto: Marcus Merk

Konstanz über 90 Minuten fehlt Gegen den TSV Haunstetten hofft Dinkelscherbens Trainer auf eine Reaktion seiner Mannschaft +++ Wegweisendes Spiel für den TSV Bobingen +++ Türkgücü Königsbrunn mit letztem Aufgebot nach Ottobeuren

Mit dem TSV Haunstetten kommt ein Gegner auf den Dinkelscherber Kaiserberg, der sich gerade in aufsteigender Form präsentiert. Nachdem der TSV Bobingen am vergangenen Wochenende eindrucksvoll gezeigt hat, dass im Rennen um die Aufstiegsplätze weiter mit ihm zu rechnen ist, steht beim TSV Ziemetshausen schon das nächste Auswärtsspiel an.

TSV Dinkelscherben – TSV Haunstetten (So, 15 Uhr) Der Auftrag für die Lila-Weißen ist klar, die dritte Niederlage in Folge soll tunlichst vermieden werden. „Dafür brauchen wir mehr Konstanz in unserem Spiel – und zwar über die kompletten 90 Minuten“, erklärt Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel. „Mit der Trainingswoche bin ich aber sehr zufrieden“, sagt Finkel, der bei den beiden Einheiten bis zu 20 Spieler auf dem Platz begrüßen durfte. Im Duell mit dem Tabellenzwölften aus Augsburg, der vier Punkte weniger auf dem Konto hat, steht somit ein breites Aufgebot zur Verfügung, wobei Josef Kastner wegen einer Zerrung ausfallen wird. Gelingt den Reischenauern im vorletzten Hinrundenspiel ein Sieg, so würde man sich ein komfortables Polster auf die unteren Ränge verschaffen. Eine Niederlage wäre dagegen ein echter Stimmungskiller. (ilia) Lokalsport Labo

TSV Ziemetshausen – TSV Bobingen (So, 15 Uhr) Zwei Wochen Regenerationszeit besaß der TSV Ziemetshausen wegen der Verlegung des ursprünglich für 16. Oktober geplanten Heimspiels gegen den SSV Niedersonthofen. Diese Tage haben den Fußballern von Trainer Sven Müller richtig gutgetan – im Gegensatz zur Tabellensituation, denn Ziemetshausen rutschte auf einen Abstiegsplatz ab. Ob die neu gewonnene Frische schon ausreicht, um gegen den topbesetzten Tabellendritten TSV Bobingen zu bestehen und wieder ein Stück aus dem Keller zu klettern? „Schön wär’s“, sagt Müller mit einem Lächeln. Er ist überzeugt, dass jene Spieler, die verletzungsbedingt oder aufgrund zwischenzeitlicher Leistungslöcher bislang weniger gespielt haben als andere, „ihren Rückstand aufholen konnten und wir jetzt alle zusammen mit vollem Elan in die letzten Spiele bis zur Winterpause gehen.“ Personell kann der Coach zwar erneut nicht aus dem Vollen schöpfen, aber er nimmt die Herausforderung in positiver Grundstimmung an. „Wir müssen auf uns schauen und nicht auf andere“, sagt er und bastelt daraus eine einfache Formel für das anstehende Heimspiel: „Wir wissen, worum es geht, und ich hoffe, dass ich das auf dem Platz auch sehe.“

Beim TSV Bobingen wird es darauf ankommen, geduldig zu bleiben und möglichst die sich bietenden Chancen zu nutzen. Das war in den vergangenen Spielen oft das Problem der Detke-Schützlinge. In Kaufbeuren sah das wieder besser aus. Von den wenigen Chancen, die sich den Bobingern dort geboten hatten, konnten sie eine zum völlig verdienten Sieg nutzen. Vielleicht ist nun der Knoten geplatzt. (ica/Knöchel) Lokalsport GZ / Lokalsport SZ

SG Niedersonthofen/Martinszell – TV Bad Grönenbach (Sa, 15 Uhr) Zuletzt befand sich die SG in aufsteigender Form. Nun beginnt nach zwei spielfreien Wochenenden gegen den TV Bad Grönenbach wieder das Alltagsgeschäft. Die Gastgeber sind vor der Kurortelf gewarnt, denn immerhin konnten sie den TSV Haunstetten und den SVO Germaringen bezwingen. Vor allem erwartet das Trainerteam Thum und Frasch physisch starke Gäste. Mit einem Sieg wäre für die „Niso-Boys“ ein Sprung auf den Relegationsplatz möglich. Doch der muss allerdings ohne Kapitän Christoph Kiesel gelingen. Auch Florian Zettler und Marius Jäck stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Da Stammkeeper Marcel Becker das Tor der Hausherren bis auf Weiteres berufsbedingt nicht mehr hüten kann, stehen mit Ferdinand Leimgruber und Kevin Kühnel gleich zwei Vertreter parat.

FC Heimertingen – FC Thalhofen (So, 15 Uhr) Nach den 16 Punkten aus den vergangenen sieben Spielen befindet sich der FC Heimertingen derzeit im Aufwind. Deshalb will das Team um Spielertrainer Christoph Amann alles daransetzen, dass die positive Entwicklung auch gegen den FC Thalhofen Bestand hat. Bei den Gastgebern ist sich jeder im Klaren, dass man einem Gegner auf Augenhöhe gegenübersteht. In der laufenden Spielrunde mischen die Gäste kräftig mit und besitzen viel Potenzial. Sehr zufrieden ist FCH-Coach Amann, dass seine Schützlinge seinen Plan derzeit gut auf dem Platz umsetzen.

„Wir wissen relativ genau, was uns in Heimertingen erwartet. Ich denke, dass es ein sehr enges Spiel wird, in dem wir versuchen wollen, das erste Mal in dieser Saison die Null hinten zu halten“, sagt Thalhofens Übungsleiter Florian Niemeyer. Auch Spielmacher Timo Welte erwartet „ein sehr hartes Spiel mit vielen Zweikämpfen“, in dem der FC Thalhofen „körperlich dagegenhalten muss“. Personell steht, abgesehen von den Langzeitverletzten, wieder der gesamte Kader zur Verfügung.





Kissinger SC – FC Oberstdorf (So, 15 Uhr) Beim FC Oberstdorf war man nach dem 4:0-Heimsieg gegen Dinkelscherben zufrieden. Dabei hat Spielertrainer Andreas Maier vor allem die Einsatzbereitschaft auf dem schwer zu bespielenden Untergrund gefallen. „Diese Einstellung möchte ich von der Mannschaft jede Woche sehen. Die Unterschiede zwischen den Auswärts- und Heimauftritten sind teils eklatant und gibt mir selbst Rätsel auf“, sagt Maier. Will man sich von den Abstiegsrängen entfernen, sollte der FCO schleunigst anfangen, auch auswärts zu punkten. Mit einem Sieg könnte Oberstdorf 20 Punkte erreichen und in den noch ausstehenden zwei Vorrundenspielen Boden gutmachen.

FC Ottobeuren – SV Türkgücü Königsbrunn (So, 15 Uhr) Gegen den SV Türkgücü Königsbrunn muss TSV-Coach Michael Schmalholz nach einem Anriss der Achillessehne auf Mittelfeldspieler Donat Mehmeti verzichten, der damit länger ausfällt. Der Gastgeber will nach zuletzt zwei Niederlagen wieder versuchen, in die Erfolgsspur zurückzukommen. Um sich aber auf die nächste Aufgabe konzentrieren zu können, heißt es die 0:1-Niederlage gegen den TSV Haunstetten schnellstmöglich aus dem Kopf zu bekommen. Bei einem Heimsieg würden die Ottobeurer in der Tabelle an den Königsbrunnern vorbeiziehen.

Spielertrainer Burak Tok befürchtet, dass er beim Auswärtsspiel in Ottobeuren nur elf Stammspieler zur Verfügung habe. Denn es ist weder mit dem Einsatz der im Spiel gegen Germaringen wegen Verletzung ausgewechselten Sem Michel und Kerem Cakin noch mit der Rückkehr von Langzeitverletzten zu rechnen. So werden wohl einige Spieler aus dem A-Klassenteam der zweiten Mannschaft einspringen müssen. Bis zur Winterpause ist keine wirkliche Besserung der Lage in Sicht. Gleichwohl müssen noch einige Punkte eingefahren werden, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Gegen den kommenden Gegner TSV Ottobeuren wäre das besonders wichtig, denn der steht mit nur zwei Punkten hinter den Königsbrunnern auf dem elften Tabellenplatz. Eine erneute Niederlage würde für den SV Türkgücü das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte bedeuten, und ab Platz zwölf wäre man mitten im Abstiegskampf. (Schneider) Lokalsport SZ

SVO Germaringen – SV Cosmos Aystetten (So, 15 Uhr) Nach den letzten beiden Siegen gegen den TSV Haunstetten und gegen Türkgücü Königsbrunn geht der SVO Germaringen mit neuem Selbstvertrauen in die Partie gegen das Spitzenteam aus Aystetten. Der Gastgeber muss weiterhin auf den gesperrten Peter Wahmhoff verzichten, dafür kehrt Patrick Geber wieder in den Kader zurück.

Innerhalb einer Woche hat der SV Cosmos Aystetten zwei Gesichter gezeigt. Das eine beim 5:0-Sieg beim TSV Bobingen, das andere bei der 1:3-Heimniederlage gegen den SV Egg an der Günz. „Alle waren enttäuscht“, zieht Vorsitzender Thomas Pflüger Bilanz einer erfolglosen Ursachenforschung: „Wir konnten und das selber nicht erklären. Es ging einfach gar nichts. Egg hingegen hat die Sache clever heruntergespielt. Deshalb stehen die oben.“ Um weiter oben dabei zu bleiben, ist nun SVO Germaringen ein Sieg Pflicht. „Ich will es nicht einfordern, aber ich wünsche es mir“, sagt Pflüger. (oli) Lokalsport Labo