Konstanz ist für ihn das oberste Gebot 

Die Neuzugänge versprechen aber einiges. „Jonas Makurat und Joshua Wheaton tun uns unglaublich gut. Joshi ist mit seiner Körperlichkeit und seiner Geschwindigkeit ein guter Stürmer und Mentalitätsspieler“, sagt Trainer Menzel, der die beiden vom aktuellen B13-Ligisten SG Waldkönigen/Brück-Dreis/Bongard losgeeist hat. Mit Elias Scholzen, Luigi Bertolini, Jonah Willner und Max Schmitz stoßen Talente aus dem JFV Vulkaneifel dazu. „Wir konnten die Abgänge quantitativ ohne Probleme auffangen. Während der Vorbereitung habe ich eine sehr gute Stimmung wahrgenommen. Die Neuen sind gut angekommen, das Team präsentiert sich als eingeschworener Haufen. Wir können sehr zufrieden sein“, unterstreicht Menzel, der in Daun als Berufssoldat arbeitet.