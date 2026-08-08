Konstanz ist für ihn das oberste Gebot 

Einiges hat sich personell getan beim Dritten der Vorsaison aus Neunkirchen und Steinborn, Ober- und Niederstadtfeld sowie Wallenborn. Das Team von Trainer Erik Menzel, der mit seinem mitspielenden Assistenten Thomas Schweisel in seine zweite Saison geht, war in der vergangenen Runde lange Zeit im Aufstiegsrennen.
Sieben Spieler stehen seit Mai nicht mehr zur Verfügung: André Phlepsen schloss sich dem C17-Ligisten SV Roth-Kalenborn an. Colin Brück spielt künftig für A8-Ligist SG Vulkaneifel-Bettenfeld. Mit Jonas Meyers, Lukas Gansen, Eric Sausen, Tilo Schmid und Sven Neumann haben fünf Akteure entweder ihre Laufbahn beendet oder eine schöpferische Pause angekündigt.
Die Neuzugänge versprechen aber einiges. „Jonas Makurat und Joshua Wheaton tun uns unglaublich gut. Joshi ist mit seiner Körperlichkeit und seiner Geschwindigkeit ein guter Stürmer und Mentalitätsspieler“, sagt Trainer Menzel, der die beiden vom aktuellen B13-Ligisten SG Waldkönigen/Brück-Dreis/Bongard losgeeist hat. Mit Elias Scholzen, Luigi Bertolini, Jonah Willner und Max Schmitz stoßen Talente aus dem JFV Vulkaneifel dazu. „Wir konnten die Abgänge quantitativ ohne Probleme auffangen. Während der Vorbereitung habe ich eine sehr gute Stimmung wahrgenommen. Die Neuen sind gut angekommen, das Team präsentiert sich als eingeschworener Haufen. Wir können sehr zufrieden sein“, unterstreicht Menzel, der in Daun als Berufssoldat arbeitet.
Ein tabellarisches Ziel äußert er nicht. „Wir wollen uns im oberen Bereich festigen, insgesamt noch konstanter sein, die jungen Spieler integrieren und unserem Stil treu bleiben.“ Alle Akteure sollen die taktischen Vorgaben erfüllen und eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung umsetzen. „Es geht ums Pressingverhalten, um Laufwege und eine konkrete Aufgabenzuteilung“, so der Coach.
Zu den Führungsspielern gehören neben Schweisel Lorenzo Nebeler, Niklas Koch als Kapitän, Lukas Schmitz und auch Trainersohn Luca Menzel. Derzeit nicht einsatzfähig sind die Verletzten David Reiland, Max Schmitz und Peter Esch.
„David hat sich in der Rückrunde einen Kreuzbandriss zugezogen. Wir erwarten ihn erst nach der Winterpause zurück. Nach einem Bänderriss wird Peter Esch in ein paar Wochen wieder richtig fit und integriert sein“, erklärt der Trainer. In Abwesenheit von Reiland liefern sich bis dahin David Bally und Jonas Brill ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Tor. „Da David Bally im Pokalspiel wegen gefährlichen Spiels die Rote Karte bekam, wird Jonas am Sonntag zum ersten Punktspiel das Tor hüten“, weiß der Coach um seine Alternativen.
Beim 4:0-Erfolg im Kreispokal bei der SG Ellscheid II habe seine Mannschaft es trotz des Platzverweises gegen Bally (42.) „routiniert runtergespielt. Es war wichtig, mit einem positiven Gefühl ins erste Saisonspiel zu gehen“. Menzel sieht das Aufeinandertreffen am ersten Spieltag beim Vizemeister SG Grenzland in Habscheid (Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr) als ersten Gradmesser: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Nuancen, das Matchglück und die Tagesform entscheiden. Die Leidensfähigkeit wird auch eine Rolle spielen.“