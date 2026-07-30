Konstanz folgt auf Turbulenz – Cheftrainer bleiben in Gauting an Bord Keine Experimente von Tobias Empl · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

Benedikt Junker leitet seine erste Saisonvorbereitung in Gauting. – Foto: Gautinger SC

Gautinger SC macht mit beiden Herrentrainern weiter – Dritte Mannschaft im Gespräch.

Die mehrwöchige Pause war bitter nötig, denn die Fußballer des Gautinger SC haben eine turbulente Saison hinter sich. Optimistisch in die Spielzeit gestartet, lief die Hinrunde der ersten Herrenmannschaft wegen vieler knapper Niederlagen deutlich schlechter als erwartet. Zudem verabschiedete sich im Winter Trainer Franz Gaul, und eine neue Abteilungsleitung musste ebenfalls gefunden werden. Am Ende aber fügte sich alles doch noch zum Guten. Kapitän Julian Feser rückte vom 2. Abteilungsleiter eine Position nach oben, formte ein neues Führungsteam und fand mit Benedikt Junker, der schon als Spieler in den Anfangsjahren des GSC aktiv gewesen war, einen neuen Coach. Auch in der kommenden Saison soll der 41-Jährige an der Seitenlinie stehen. Zwar erlebte Junker keineswegs eine entspannte erste Halbserie im Würmtal, doch in einem packenden Saisonfinale gelang der Klassenerhalt. Erst vergaben die Gautinger am vorletzten Spieltag einen Matchball, dann retteten sie sich im Finale der regulären Saison in die Relegation, und dort machten sie mal wieder ihrem Ruf als Relegationskönige alle Ehre. Nachdem das Heimspiel gegen den SC Olching II mit 0:1 verloren gegangen war, stand der GSC bereits mit einem Bein in der A-Klasse, doch im Rückspiel gelang dank eines 2:0-Erfolgs noch die Wende. Feser & Co. durften sich nach nun acht Jahren Kreisklasse als „unabsteigbar“ feiern lassen.

Deutlich weniger auf und ab ging es bei der zweiten Mannschaft. Das Team von Trainer Ludwig Platzer feierte nach dem ein Jahr zuvor knapp verpassten Aufstieg diesmal in der C-Klasse einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg mit elf Punkten Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz. Beide Trainer, sowohl Junker bei der Ersten als auch Platzer bei der Zweiten, machen auch in der neuen Saison weiter. „Wir haben uns mit Bene verständigt, zusammen etwas Langfristiges aufbauen zu wollen. Er ist mit 100 Prozent Engagement dabei“, sagt Feser. Dass Ludwig Platzer die erfolgreiche Arbeit bei der Reserve auch eine Spielklasse höher fortsetzen wolle, sei ohnehin bereits frühzeitig klar gewesen. Neu zum Trainerteam stößt nun mit Riccardo Metzlaff (35) auch noch ein Co-Trainer. „Er ist nach Gauting gezogen, seit gut einem Jahr als Spieler dabei und hat sich sehr gut integriert. Er hatte Bene schon beim ersten Relegationsspiel vertreten, wir halten das für eine sehr, sehr gute Lösung“, sagt Feser. Dass man noch eine weitere Person gesucht habe, sei vor allem der hohen Spieleranzahl geschuldet. „Wir sind inzwischen in fast jedem Training über 30 Leute, daher braucht es da einfach noch Unterstützung“, so der Abteilungsleiter.