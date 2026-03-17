Konstanz beim Landesligisten: Eigengewächse bleiben an Ort und Stelle Beim TSGV Waldstetten laufen die Planungen für die Zukunft. von tsgv · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Fußball-Landesliga schlägt sich Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten in diesem Jahr sehr gut, wenngleich zum Jahresauftakt eine Verletzungsseuche über die Mannschaft hereingebrochen ist. Die beiden Sportlichen Leiter, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, müssen aber ungeachtet dessen bereits die Weichen für die kommende Runde stellen – und das machen sie recht erfolgreich.

Die ersten beiden Verlängerungen können die beiden bereits im März vermelden. Wenngleich nicht überraschend, freuen sich Rosenfelder und Hartmann, dass Jannik Kurfess und Schlussmann Max Helmli auch in der Saison 2026/2027 beim TSGV vor den Ball treten werden. Speziell diese beiden Akteure gehören fast schon zum Inventar des Vereins, und sind längst mehr als nur Spieler der ersten Mannschaft. Für beide stand erfreulicherweise nicht zur Debatte, sich anderweitig umzuschauen, wie sie unisono sagten. „Ich spiele in Waldstetten, seitdem ich denken kann. Für mich ist es recht früh klar gewesen, dass ich wieder verlängere, weil ich fit bin, viel Spielzeit bekomme. Deswegen hatte ich keinen Grund, beim TSGV aufzuhören“, sagt Mittelfeldspieler Kurfess zur Vertragsverlängerung. Allgemein laufe es gut bei der Mannschaft und bei ihm persönlich. „Wir haben eine super Mannschaft und ich wüsste keinen Grund, warum ich woanders hinwechseln sollte“, so der 28-Jährige weiter.

Fast ähnlich verhält es sich bei Max Helmli, dem Schlussmann der Waldstetter. „Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, woanders hinzugehen. Ich bin Waldstetter durch und durch, seit der D-Jugend im Verein und sportlich läuft es ja ohnehin“, sagt der TSGV-Schlussmann. In dieser Saison ist er bislang die Nummer eins zwischen den Waldstetter Pfosten gewesen. In der Rückrunde wird er sich um die Position mit Nick Schairer duellieren, der nach seiner Verletzung wieder zurück im Mannschaftstraining ist. Aktuell sieht es aber so aus, als wenn Helmli die Nase vorn hätte. „Die Situation ist komplett offen bei uns. Nick macht es wirklich gut, und wir kommen auch menschlich sehr gut miteinander aus“, sagt Helmli. Der Konkurrenzkampf wird somit auf der Torwartposition durch die Rückkehr Schairers neu entfacht, diesem stellt sich Helmli jedoch gern. „Natürlich habe ich den Anspruch, die Nummer eins zu bleiben, aber dann muss ich auch besser sein als Nick“, reflektiert Waldstettens aktuelle Nummer eins.