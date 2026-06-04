Konstanz auf der Kommandobrücke des RSV Ittling

– Foto: Dieter Siering

Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Kreisklasse Straubing und dem fulminanten zweiten Platz nach der Hinrunde waren sich die Verantwortlichen des RSV Ittling und Trainer Benjamin Gürster bereits zur Winterpause schnell einig, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit weitergeführt wird. Gürster kann auf eine bislang erfolgreiche Zeit beim RSV zurückblicken. Innerhalb der letzten Jahre formte er zwei starke Mannschaften und integrierte hierzu stets junge Spieler, die sowohl in der 1. Mannschaft, als auch in der Reserve-Mannschaft Fuß fassten. Auch in der laufenden Saison belegten beide Mannschaften hervorragende Platzierungen: Die erste Mannschaft erreichte Platz fünf, die Reserve-Mannschaft wurde Vizemeister.

Der Erfolg gibt ihm damit recht. Mit dem letztjährigen Aufstieg über den Umweg Relegation, sowie der Meisterschaft in der Reserverunde kehrte der sportliche Erfolg zurück nach Ittling. Die Konstanz spiegelt sich auch in den Mannschaften wieder. Die Trainingsbeteiligung ist mit stets über 20 Spielern durchgehend auf einem Niveau, welches nur die wenigsten Vereine im Umkreis aufbieten können. Durch die jährlich konstante Verstärkung aus dem Jugendbereich und der nahtlosen Integrierung in den Seniorenbereich wird den jungen Spielern eine hervorragende sportliche Perspektive geboten.

Gürster selbst freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit einem jungen Team und blickt gespannt auf die kommende Saison.