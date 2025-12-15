Konstanz auf der Bank in Schwefingen

Die Sportfreunde Schwefingen schaffen früh Klarheit auf der Trainerbank. Chefcoach Daniel Vehring bleibt dem Verein auch in den kommenden zwei Spielzeiten erhalten. Damit setzen die Verantwortlichen weiter auf Kontinuität.

Vehring steht bereits seit der Saison 2018/2019 an der Seitenlinie der Ersten Mannschaft und gilt als prägende Figur der sportlichen Entwicklung. Die langfristige Verlängerung soll ein deutliches Signal an Mannschaft und Nachwuchs sein.

Sportlicher Leiter Daniel Gruber zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung:

„Die Zusammenarbeit mit Daniel funktioniert sehr gut - sportlich wie menschlich. Wir planen nachhaltig und langfristig.“

Auch Vehring selbst blickt optimistisch nach vorn. Er betont das Vertrauen seines Heimatvereins und kündigt an, die Mannschaft weiterentwickeln zu wollen. Bereits in der Winterpause werde an den Grundlagen für die kommende Saison gearbeitet.

Auch der Co-Trainer bleibt an Bord:

Mazen Mislim verlängert ebenfalls und komplettiert damit weiterhin das Trainerteam. Der frühere Spieler der Sportfreunde ist seit Jahren eng mit dem Verein verbunden und übernimmt viele organisatorische Aufgaben im Hintergrund. Er gilt als wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab.

Mislim beschreibt die Zusammenarbeit als eingespielt und ergänzt das Trainerteam mit seiner Erfahrung und Nähe zur Mannschaft.

Mit der Entscheidung für Vehring und Mislim setzen die Sportfreunde Schwefingen klar auf Stabilität und langfristige Entwicklung. Parallel dazu läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits auf Hochtouren.

➡️ Zum Originaltext ⬅️

Fazit:

Das Trainer-Duo bleibt - Schwefingen plant weiter mit einem festen Fundament.

_____________________________________

Drei Neue für die Rückrunde