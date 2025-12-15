Konstanz auf der Bank in Schwefingen

TRAINER-DUO BLEIBT!
Sportfreunde Schwefingen setzen weiter auf Vehring und Mislim
Die Sportfreunde Schwefingen schaffen früh Klarheit auf der Trainerbank. Chefcoach Daniel Vehring bleibt dem Verein auch in den kommenden zwei Spielzeiten erhalten. Damit setzen die Verantwortlichen weiter auf Kontinuität.
Vehring steht bereits seit der Saison 2018/2019 an der Seitenlinie der Ersten Mannschaft und gilt als prägende Figur der sportlichen Entwicklung. Die langfristige Verlängerung soll ein deutliches Signal an Mannschaft und Nachwuchs sein.
Sportlicher Leiter Daniel Gruber zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung:
„Die Zusammenarbeit mit Daniel funktioniert sehr gut - sportlich wie menschlich. Wir planen nachhaltig und langfristig.“
Auch Vehring selbst blickt optimistisch nach vorn. Er betont das Vertrauen seines Heimatvereins und kündigt an, die Mannschaft weiterentwickeln zu wollen. Bereits in der Winterpause werde an den Grundlagen für die kommende Saison gearbeitet.
Auch der Co-Trainer bleibt an Bord:
Mazen Mislim verlängert ebenfalls und komplettiert damit weiterhin das Trainerteam. Der frühere Spieler der Sportfreunde ist seit Jahren eng mit dem Verein verbunden und übernimmt viele organisatorische Aufgaben im Hintergrund. Er gilt als wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab.
Mislim beschreibt die Zusammenarbeit als eingespielt und ergänzt das Trainerteam mit seiner Erfahrung und Nähe zur Mannschaft.
Mit der Entscheidung für Vehring und Mislim setzen die Sportfreunde Schwefingen klar auf Stabilität und langfristige Entwicklung. Parallel dazu läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits auf Hochtouren.
Fazit:
Das Trainer-Duo bleibt - Schwefingen plant weiter mit einem festen Fundament.
_____________________________________
Drei Neue für die Rückrunde
Der SV Heidekraut Andervenne rüstet für die Rückrunde auf. Nach der Verlängerung des Trainerteams vermeldet der Oberligist drei Neuzugänge für die Damenmannschaft.
Emma Gersema und Marie-Sophie Schimanski kommen von Union Meppen, Annelie Lis wechselt von Hannover 96 nach Andervenne. Das Trio soll dem Team neue Impulse für die zweite Saisonhälfte geben.
________________________________
VfL setzt weiter auf eigene Nachwuchstalente
Zur kommenden Saison setzt der VfL weiterhin auf die Förderung eigener Nachwuchstalente. Mit Henrik Lüken, Hannes Brink und René Bruns rücken drei Spieler aus der vereinseigenen A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft auf. Lüken und Brink kamen bereits in der Hinserie zu Einsätzen im Team der Ersten und hinterließen dabei einen positiven Eindruck. Bruns wird die Mannschaft spätestens ab der neuen Spielzeit mit seiner athletischen Spielweise ergänzen.
Zudem kehrt Silas Bahns zur kommenden Saison zu seinem Heimatverein zurück. Derzeit ist er Leistungsträger in der A-Jugend der JSG Teglingen Meppen/Schwefingen. In der neuen Saison ist Bahns weiterhin für die A-Jugend spielberechtigt, wird jedoch regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teilnehmen und perspektivisch auch für Einsätze eingeplant.
Mit diesen Personalentscheidungen unterstreicht der VfL seinen Fokus auf die nachhaltige Entwicklung junger Spieler aus den eigenen Reihen.
___________________
___________________