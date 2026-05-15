Konstantin Plankl gibt Gebenbach seine Zusage Der noch-19-jährige Stürmer verlängert und hängt beim Bayernligisten zwei weitere Jahre dran von Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Konstantin Plankl (rechts) hat seinen Vertrag in Gebenbach verlängert, sehr zur Freude des sportlichen Leiters Erdal Izmire. – Foto: DJK Gebenbach

Am Tag vor dem letzten Saisonspiel in der Bayernliga Nord (Samstag um 14 Uhr daheim gegen Stadeln) kann die DJK Gebenbach eine weitere Personalie aus dem Bestandskader vermelden. Konstantin Plankl bleibt der DJK erhalten. Der junge Stürmer, der morgen seinen 20. Geburtstag feiert, hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und wird somit auch künftig das Trikot der Oberpfälzer tragen. Darüber informiert der sportliche Leiter Erdal Izmire am Freitagmorgen.

Seit seinem Wechsel zur DJK Gebenbach und dem Schritt in den Herrenbereich hat der Offensivspieler eine starke Entwicklung genommen. Mit sieben Treffern und vier Vorlagen in seiner ersten vollen Herrensaison konnte Plankl direkt auf sich aufmerksam machen und sich zu einem wichtigen Bestandteil der Gebenbacher Mannschaft entwickeln. 29 Mal stand Plankl, der letzten Sommer vom ASV Neumarkt kam, in dieser Bayernligasaison auf dem Platz. Besonders geschätzt wird dabei auch seine mannschaftsdienliche Spielweise sowie sein großer Einsatz auf dem Platz.



„Konstantin hat sich im ersten Jahr im Herrenbereich hervorragend entwickelt und sportlich sofort seinen Beitrag geleistet. Vor allem seine Einstellung und seine Bereitschaft, immer für die Mannschaft zu arbeiten, zeichnen ihn aus. Deshalb war für uns schnell klar, dass wir den gemeinsamen Weg mit Konsti weitergehen möchten“, lobt Gebenbachs Sportchef Erdal Izmire die Entwicklung Jungpunds.





Plankl und seine Teamkameraden verabschieden sich am morgigen Samstag mit dem Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten FSV Stadeln in die Sommerpause. Ein Heimsieg zum Abschluss wäre natürlich für den „Verlängerer“ ein perfektes Geburtstagsgeschenk. Ansonsten soll sportlich (mindestens) der fünfte Tabellenplatz im Endklassement verteidigt werden. Das macht auch Chefcoach Dominic Rühl klar, wenn er sagt: „Für uns geht's noch um etwas. Wir wollen unsere aktuelle Position in der Tabelle mindestens halten, wenn nicht sogar verbessern. Zum anderen wollen wir unseren Beitrag leisten, dass das Saisonfinale fair zu Ende geht.“