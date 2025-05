Konstantin Möllering wechselt zum GSV Moers

Konstantin Möllering kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken, die ihn durch sämtliche Ligahöhen des Amateur- und Profifußballs geführt hat. In der Jugend für Vereine wie Borussia Dortmund und Preußen Münster ausgebildet, unterschrieb er 2009 bei seinem Heimatklub SC Preußen Münster seinen ersten Profivertrag. Unter Trainer Roger Schmidt und später Marc Fascher feierte er dort 2011 einen seiner größten Erfolge: Meister der Regionalliga West und Aufstieg in die 3. Liga. Im selben Jahr krönte Möllering die Saison mit dem Gewinn des Westfalenpokals, was die Teilnahme am DFB-Pokal ermöglichte. 2012 gelang ihm auch mit der U23 von Borussia Dortmund der Sprung in die Drittklassigkeit – ein Beleg für seinen Anteil an zwei aufeinanderfolgenden Aufstiegen in die 3. Liga.

Es folgten weitere Stationen in höheren Ligen, die Möllerings Reputation als erfahrener Führungsspieler festigten. Für Borussia Dortmund II, den VfL Bochum II und die Sportfreunde Siegen sammelte er in der Regionalliga West wertvolle Einsätze, bevor es ihn über Zwischenstationen in Nordamerika (unter anderem bei New York Cosmos in den USA) zurück nach Deutschland zog. Anfang 2017 schloss sich der 1,89m große Offensivmann dem SV Rödinghausen in der Regionalliga West an, wo er prompt zum Leistungsträger avancierte. „Beim SVR sieht er sich als Führungsspieler, will die Mannschaft auf und neben dem Platz mitreißen“, beschrieb Möllering damals selbst seinen Anspruch Weitere Stationen wie der Berliner AK 07 in der Regionalliga Nordost unterstreichen, wie weit herumgekommen und vielseitig einsetzbar der gebürtige Herner ist. Insgesamt absolvierte Möllering über 150 Regionalligaspiele und erzielte dabei 22 Tore – eine Erfahrung, die im aktuellen Kader des GSV ihresgleichen sucht.

Führungsspieler mit Überblick und Torgefahr

In den letzten Jahren hat Konstantin Möllering seine Qualitäten vor allem im niederrheinischen Fußball eingebracht. Anfang 2020 schloss er sich dem ambitionierten SV Straelen an, ehe er 2022 zum SC St. Tönis wechselte. Im Januar 2023 folgte dann der Schritt zum SV Scherpenberg, wo Möllering sofort eine tragende Rolle übernahm. Unter Trainer Ralf Gemmer führte er das Team als kreativer Kopf und verlängerter Arm des Coaches an. Gemeinsam errang man in der Saison 2022/23 die Vizemeisterschaft in der Landesliga Niederrhein – die Oberliga-„Vision“ wurde denkbar knapp verpasst, aber Möllerings Einfluss auf das Spiel der Scherpenberger war unübersehbar. Als zentraler Spielmacher und ruhender Pol im Mittelfeld zog er die Fäden und bewies in engen Partien seine Nervenstärke.

Möllerings Spielstil vereint strategisches Denkvermögen mit körperlicher Präsenz. Der beidfüßige Mittelfeldstratege kann sowohl auf der „Zehner“-Position hinter den Spitzen als auch auf der „Acht“ im zentralen Mittelfeld agieren. Dank seiner Größe von 1,89 m und seinem hervorragenden Kopfballspiel ist er bei Standardsituationen stets brandgefährlich – und mit seiner feinen Technik bringt er zugleich die Fähigkeit mit, den tödlichen Pass in die Spitze zu spielen. Zahlreiche Vorlagen und fast 50 Karriere-Tore sprechen für seinen Offensivdrang. Konstantin Möllering denkt das Spiel immer einen Schritt voraus, strahlt enorme Ruhe am Ball aus und ist sich nie zu schade, weite Wege zu gehen oder Defensivaufgaben mit vollem Einsatz zu übernehmen. Diese Mischung aus Kampfgeist, Spielintelligenz und Torgefahr macht ihn zu einem Führungsspieler, der junge Mitspieler mitreißt und dem gesamten Team Sicherheit gibt.

Stimmen zum Wechsel

Die Vorfreude im Lager des GSV Moers über den Transfer ist riesig. Cheftrainer Dirk Warmann sieht in Möllering einen Schlüsselspieler für die kommende Saison: „Konstantin ist sportlich wie menschlich ein absoluter Gewinn für uns. Mit seiner Qualität und Erfahrung wird er sofort eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen. Er versteht es, ein Spiel zu lenken, hat auf hohem Niveau gespielt und strahlt eine unglaubliche Ruhe am Ball aus. Gleichzeitig passt er mit seiner professionellen Einstellung und seinem positiven Charakter perfekt in unser Team.“ Warmann ist überzeugt, dass Möllering nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine als Leitfigur vorangehen wird.

Auch Sportleiter Patrick Iwersen unterstreicht die Bedeutung dieses Transfers für die langfristige Ausrichtung des Vereins: „Wir verfolgen einen klaren Plan, und Konstantin ist ein zentraler Baustein für die Zukunft unseres Teams. Es war uns wichtig, einen Spieler zu holen, der nicht nur sportlich sofort weiterhilft, sondern auch unsere vielen jungen Talente anleitet und langfristig bindet. Mit seiner Routine und Klasse wird Möllering das Niveau unserer Mannschaft nachhaltig anheben. Seine Zusage zum GSV Moers zeigt, dass er unsere Vision teilt und bereit ist, dieses Projekt mit vollem Herzen mitzugestalten.“ Iwersen macht deutlich, dass Möllering mehr ist als ein weiterer Neuzugang – er ist ein strategischer Transfer, der die Grafschafter in eine erfolgreiche Zukunft führen soll.

Mit der Verpflichtung von Konstantin Möllering setzt der GSV Moers ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Ein Spieler, der einst mit Preußen Münster und Borussia Dortmunds U23 große Erfolge feierte, soll nun im Trikot der Grafschafter für Furore sorgen. Verein, Trainer und Fans heißen Möllering herzlich willkommen und blicken voller Spannung auf die kommenden Spiele, in denen der erfahrene Mittelfeldmann seine Qualitäten unter Beweis stellen wird. Willkommen beim GSV, Konstantin!