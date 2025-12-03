Konstantin Möllering: Vom Fußballer zum Spielerberater

Die Idee, eine Spieleragentur zu gründen, besteht noch nicht sehr lange bei Möllering. Der gelernte Immobilienkaufmann und heutige Bauingenieur konnte sich nie vorstellen, diesen beruflichen Zweig einmal einzuschlagen. Anders sah es bei seinem Freund aus Jugendzeiten und Trauzeugen Kevin Tewe aus. Er verfolgte schon immer die Fußballkarriere seines Kumpels sehr genau, interessierte sich zudem auch für die Managementseite. Aus diesem Grund absolvierte Tewe dann auch mal ein Praktikum bei einem ehemaligen Spielerberater von Möllering.
Diese Erfahrung scheint Eindruck hinterlassen zu haben: Heute führt Tewe eine Agentur in Köln, in der er Content-Creatoren der Plattformen YouTube und Instagram managt. Als Tewe und Möllering über ein Netzwerk den Rechtsanwalt und ehemaligen DBB-Sportdirektor Felix Leuer kennenlernen, entwickelte sich nicht nur eine Freundschaft, sondern auch langsam die Idee, ihre Energien zu bündeln und eine eigene Sache auf die Beine zu stellen. „Ich wollte ja eigentlich nie in die Beraterszene hineingehen. Dann haben wir uns aber super verstanden und uns mal zusammengesetzt – und haben dann gesagt: ‚Wir können das eigentlich richtig gut und anders machen als andere‘“, sagt Möllering, der die Beratung aktuell genauso wie seine beiden Mitstreiter zusätzlich zu seinem regulären Job ausübt.
„Wir wollen sehr ehrgeizige Spieler. Talent reicht nicht immer“
Anders als andere bedeutet im Falle von Ballin, näher an den Spielern dran zu sein und sich nicht nur mit dem Sportlichen zu beschäftigen, sondern auch die Bekanntheit des Klienten zu fördern – unter anderem durch Social Media oder durch die Teilnahme an Events. „Wir wollen den Spielern auch die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, was jetzt das Branding angeht. Zum Beispiel, ihnen die Möglichkeit zu bieten, auch mal auf dem roten Teppich zu sein. Dass nicht nur der Fußballer im Vordergrund steht, sondern diese Person als Marke zusätzlich auch“, sagt Möllering. Aber auch bei privaten Dingen wie mentaler Gesundheit oder Anlagen möchten der Fußballer und seine Freunde helfen. Dies machen sie unter anderem durch Workshops und enge Betreuung, aber auch durch die Vermittlung zu Spezialisten innerhalb ihres großen Netzwerkes.
Seit Oktober betreiben die drei nun ihre Agentur. Im Fokus stehen Fußballer und Basketballer – sowohl Männer als auch Frauen. Für sie können sie nach eigenen Angaben aufgrund ihrer Erfahrungen die besten Rahmenbedingungen bieten. Obwohl die drei Freunde erst seit wenigen Wochen aktiv ihre Agentur betreiben, konnten sie schon einen großen Namen unter Vertrag nehmen. Der ehemalige Fußballprofi Christian Clemens hat sich Ballin angeschlossen und wird nun von den drei Männern vermarktet.
Der 34-Jährige spielte in der Bundesliga unter anderem für Mainz 05, Schalke 04, Darmstadt 98 und den 1. FC Köln. Mit dem „Effzeh“ konnte Clemens in der Saison 2018/19 als Zweitligameister den Aufstieg in die Bundesliga feiern. Heute ist der gebürtige Kölner immer noch am Ball aktiv. In der Icon League von Weltmeister Toni Kroos läuft er für das Team „THE PACK“ von Kommentator Wolff Fuss und dem viermaligen Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde auf.
Der Kontakt zwischen den drei Agenturgründern und dem Ex-Profi musste nicht groß hergestellt werden. Kevin Tewe und Clemens kennen sich seit einiger Zeit persönlich. Für den Icon-League-Spieler suchen die drei aktuell keinen neuen Verein im Profibereich, sondern beraten ihn vermehrt in persönlichen Bereichen.
„Wir wollen unsere Spieler auch neben dem Fußball weiterentwickeln“
Anders wird es in Zukunft bei anderen Sportlern sein, die bei Ballin unter Vertrag genommen werden. Aktuell sprechen die drei Gründer mit mehreren Fußball- und Basketballprofis aus der Bundesliga über eine Zusammenarbeit. Genaueres könne laut Möllering aber aktuell nicht gesagt werden.
In Zukunft schließt Möllering nicht aus, auch Spieler aus der Region persönlich und in der Karriere weiter voranzubringen. „Es gibt genug Spieler hier im Umkreis, die talentiert sind“, erklärt der Spieler des GSV Moers. Nicht nur in der Regionalliga sei das der Fall, auch in der Oberliga. „Das verfolgen wir natürlich auch“, sagt der 35-Jährige.
Wenn Möllering, Leuer und Tewe mit jemand zusammenarbeiten möchten, dann sind für die drei besondere menschliche Eigenschaften wichtig. „Wir wollen sehr ehrgeizige Spieler. Talent reicht nicht immer. Wir wollen auch sehen, dass sie Lust haben, sich noch weiterentwickeln, dass sie Spaß haben am Austausch mit uns, dass sie Spaß am Fußball oder am Basketball haben, und dass sie trotzdem den nächsten Schritt gehen wollen. Deshalb haben wir uns auch Ballin genannt. Baller sind ehrgeizig. Das steht aber auch für Demut – also sei dankbar, sei vom Charakter ein guter Mensch. Das ist uns auch sehr wichtig“, erklärt Möllering.
Wenn Spieler diese Voraussetzungen mitbringen, können sie bei der Agentur ein neues Management finden. „Dann macht die Zusammenarbeit auch Spaß. Wenn das harmoniert, dann ist Zusammenarbeit auch erfolgreich“, sagt Möllering.