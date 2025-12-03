Konstantin Möllering: Vom Fußballer zum Spielerberater

Aus diesem Grund hat er es sich zusammen mit seinen Freunden Felix Leuer und Kevin Tewe jetzt zur Aufgabe gemacht, Spielerberatung mit der Agentur Ballin neu zu denken. „Wir wollen es ein bisschen anders angehen als andere. Und zwar wollen wir ein ganzheitliches Konzept entwickeln“, sagt Möllering. „Wir wollen unsere Spieler auch neben dem Fußball weiterentwickeln. Das heißt, mental, aber vor allen Dingen auch menschlich.“

Die Idee, eine Spieleragentur zu gründen, besteht noch nicht sehr lange bei Möllering. Der gelernte Immobilienkaufmann und heutige Bauingenieur konnte sich nie vorstellen, diesen beruflichen Zweig einmal einzuschlagen. Anders sah es bei seinem Freund aus Jugendzeiten und Trauzeugen Kevin Tewe aus. Er verfolgte schon immer die Fußballkarriere seines Kumpels sehr genau, interessierte sich zudem auch für die Managementseite. Aus diesem Grund absolvierte Tewe dann auch mal ein Praktikum bei einem ehemaligen Spielerberater von Möllering.

Diese Erfahrung scheint Eindruck hinterlassen zu haben: Heute führt Tewe eine Agentur in Köln, in der er Content-Creatoren der Plattformen YouTube und Instagram managt. Als Tewe und Möllering über ein Netzwerk den Rechtsanwalt und ehemaligen DBB-Sportdirektor Felix Leuer kennenlernen, entwickelte sich nicht nur eine Freundschaft, sondern auch langsam die Idee, ihre Energien zu bündeln und eine eigene Sache auf die Beine zu stellen. „Ich wollte ja eigentlich nie in die Beraterszene hineingehen. Dann haben wir uns aber super verstanden und uns mal zusammengesetzt – und haben dann gesagt: ‚Wir können das eigentlich richtig gut und anders machen als andere‘“, sagt Möllering, der die Beratung aktuell genauso wie seine beiden Mitstreiter zusätzlich zu seinem regulären Job ausübt.

„Wir wollen sehr ehrgeizige Spieler. Talent reicht nicht immer“

Anders als andere bedeutet im Falle von Ballin, näher an den Spielern dran zu sein und sich nicht nur mit dem Sportlichen zu beschäftigen, sondern auch die Bekanntheit des Klienten zu fördern – unter anderem durch Social Media oder durch die Teilnahme an Events. „Wir wollen den Spielern auch die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, was jetzt das Branding angeht. Zum Beispiel, ihnen die Möglichkeit zu bieten, auch mal auf dem roten Teppich zu sein. Dass nicht nur der Fußballer im Vordergrund steht, sondern diese Person als Marke zusätzlich auch“, sagt Möllering. Aber auch bei privaten Dingen wie mentaler Gesundheit oder Anlagen möchten der Fußballer und seine Freunde helfen. Dies machen sie unter anderem durch Workshops und enge Betreuung, aber auch durch die Vermittlung zu Spezialisten innerhalb ihres großen Netzwerkes.