Konstantin Heide rückt ins Tor der SpVgg Unterhaching

Die als Absteiger aus der 3. Fußball-Liga feststehende SpVgg Unterhaching testet in Hannover ihre Elf schon mal für die Regionalliga-Tauglichkeit.

Unterhaching – Das Auswärtsspiel der SpVgg Unterhaching am Sonntag (19.30 Uhr) bei Hannover 96 II dürfte einen guten Einblick darüber geben, mit welchem Personal die bereits vorzeitig als Absteiger feststehenden Hachinger in der kommenden Saison vermehrt planen. Im Kellerduell des abgeschlagenen Schlusslichts der 3. Fußball-Liga bei der ebenfalls so gut wie abgestiegenen Zweitliga-Vertretung aus Hannover dürfte der eine oder andere Spieler aus der zweiten Reihe eine Bewährungschance bekommen. Zumal mit Kapitän Markus Schwabl und Torwart Kai Eisele zwei Spiele aufgrund einer Gelbsperre ihre Stammplätze zwangsläufig räumen müssen.

Für Außenverteidiger Schwabl käme entweder Nils Ortel oder Max Lamby infrage, die zuvor allerdings meist auf anderen Positionen spielten. Zudem wäre Außenbahnspieler Andy Breuer, der zuletzt beim 1:1 im Heimspiel gegen Cottbus ein gutes Spiel absolviert hatte, trotz seiner eher offensiveren Ausrichtung auch auf dieser Position denkbar. Zumal das vor der Saison vom 1. FC Saarbrücken gekommene Talent auch in der kommenden Saison in der Regionalliga für Haching alles geben möchte, wie der 19-Jährige zuletzt verriet.

Für Torwart-Routinier Eisele, den es in der kommenden Saison mangels eines gültigen Vertrages für die Regionalliga wohl zu einem anderen Profiverein verschlagen dürfte, rückt Heide wieder, wie vor zwei Wochen in Wiesbaden, zwischen die Pfosten. Der 19 Jahre alte deutsche U19-Junioren-Nationaltorwart soll ohnehin Erfahrungen für die anstehende U19-EM Mitte Juni in Rumänien sammeln. Und im Idealfall soll das Hachinger Eigengewächs, das 2023 beim WM-Gewinn der deutschen U17-Junioren-Nationalmannschaft zum Elfmeterhelden avanciert war, auch nach dem Abstieg in die Viertklassigkeit das Hachinger Tor hüten.

Definitiv bleiben dürfte im kommenden Jahr auch Timon Obermeier. Der 22-Jährige besitzt einen gültigen Vertrag für die Regionalliga, muss sich dort allerdings erst noch etwas gedulden. Obermeier, der in den vergangenen Jahren mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen hatte, ist wieder von einem Verletzungspech ereilt worden. Nach einer Verletzung im Auswärtsspiel in Mannheim am 8. April hatte sich der Innenverteidiger am Knie verletzt. Jüngst wurde bei Obermeier ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Damit fällt der zuletzt über ein Jahr lang ausgefallene und erst in der letzten Winterpause wieder zurückgekehrte Defensivspezialist auch in einem Großteil der Hinrundenspiele der kommenden Saison aus.

SpVgg Unterhaching: Heide - Ortel, Schlicke, Knipping, Breuer - Jastremski, Geis, Stiefler, Skarlatidis - S. Maier, Ihorst