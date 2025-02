Konstantin Fries und Adriano Spoth bleiben beim SC Lahr

Der Spielführer und der Stürmer werden auch in der kommenden Saison an der Dammenmühle spielen. Dafür verlässt im Sommer der Trainer der zweiten Mannschaft, Marco Romano, den Verein. Romano, der mit der SC-Reserve derzeit den zweiten Platz in der Bezirksliga belegt, nennt „private und zeitliche Gründe“ für seine Entscheidung. Mit der zweiten Mannschaft des SC Lahr bestritt Romano in der Vorbereitung auf die Frühjahr-Saison bereits ein Testspiel: Gegen den TV Köndringen gab es einen 6:1-Erfolg. Nächster Testspiel-Gegner des SC Lahr II ist am Samstag, 17 Uhr, der FC Denzlingen II.