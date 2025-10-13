– Foto: Voigt

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 wird hier Stück für Stück aufgearbeitet, quasi wie eine sportliche Daily Soap, nur mit mehr Grätschen und weniger Drehbuch. SV Vorwärts Nordhorn II vs. SF Schwefingen

Konstantin, der Kaltschnäuzige - Schwefingen siegt in Nordhorn

Gestern, 13:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II SF Schwefingen 1949 Schwefingen 1 3 Abpfiff Es war ein Sonntag wie gemacht für Kaffee, Kuchen und drei Auswärtstore. Die Sportfreunde Schwefingen haben in Nordhorn gezeigt, dass sie nicht nur laufen, sondern auch lachen können, wenn’s drauf ankommt. Beim 3:1-Sieg gegen die Landesliga-Reserve von Vorwärts Nordhorn sah zunächst allerdings wenig nach einem entspannten Nachmittag aus.

Gerade fünf Minuten waren gespielt, da lag Schwefingen schon hinten. Luca Rakers traf für die Gastgeber, ein Wachmacher, den die Sportfreunde wohl mit doppeltem Espresso beantworteten. Danach übernahmen sie zunehmend das Kommando, fanden aber bis zur Pause noch nicht die Lücke. Vielleicht war’s der Rasen, vielleicht die Latte, vielleicht einfach Pech, vermutlich alles zusammen. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel dann so einseitig wie ein Familienmonopoly: Schwefingen drückte, Nordhorn verteidigte, und irgendwann war klar, hier fällt bald was. In der 58. Minute war es so weit: Ein Freistoß von Justin Uso segelte in den Strafraum, Alexander Kuhl stand goldrichtig und stocherte das Ding zum 1:1 über die Linie. Keine Schönheit, aber Tore müssen nicht schön sein, sie müssen zählen. Trainer Daniel Vehring hatte danach ein glückliches Händchen. In der 70. Minute brachte er Konstantin Burs, und der Joker ließ sich nicht lange bitten. Erst lupfte er den Ball in der 86. Minute lässig über den Nordhorner Keeper, als hätte er das auf dem Bolzplatz schon hundertmal geübt. Und weil’s so schön war, legte er in der Nachspielzeit noch einen drauf: Annahme, Schlenzer, 3:1. Zwei Treffer in sieben Minuten, manch anderer braucht dafür eine ganze Saison. Während Nordhorn nach dem Spiel wohl leise in den Oktobersonntag seufzte, feierten die Schwefinger den verdienten Sieg und den Sprung auf Tabellenplatz drei. Trainer Vehring war zufrieden: „Die Jungs haben heute als Team gefightet.“ Übersetzt heißt das: Keiner hat gemault, alle haben gerannt, und am Ende hat’s Spaß gemacht. ____________________ Werlte spielt gut und ärgert sich trotzdem

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr SV Sparta Werlte Werlte SV Alemannia Salzbergen Salzbergen 1 1 Abpfiff Wenn man nach 45 Minuten in Werlte auf die Anzeigetafel blickte, schien die Fußballwelt in Ordnung: 1:0, Spiel im Griff, Zuschauer zufrieden. Axel Steenken hatte nach 27 Minuten getroffen, mit seinem zweiten Saisontor, vorbereitet von Dauerläufer David Kamlage, der sich mit seiner dritten Vorlage endgültig in die Herzen der Statistikfreunde spielte. Werlte kontrollierte die Partie, Salzbergen schaute erst mal zu. Doch was im ersten Durchgang noch nach einem Pflichtsieg aussah, bekam in Halbzeit zwei einen anderen Anstrich. Nach dem Seitenwechsel legte Alemannia einen Gang zu und Jonas Grund nutzte in der 50. Minute eine der wenigen klaren Chancen zum 1:1. Zweites Saisontor, eiskalt abgeschlossen. Danach wurde es zäh. Werlte hatte Chancen, viele sogar, aber das Netz blieb unberührt. Stattdessen sammelte man Karten (Kamlage sah in der 90. noch Gelb, zum zweiten Mal in dieser Saison) und Wechselminuten. Die Bank wurde ordentlich durchgemischt, frische Beine kamen, aber der Sieg wollte einfach nicht mehr fallen. Nach Abpfiff war die Stimmung gemischt: Einerseits ein Punkt, andererseits wieder das Gefühl, mehr verdient zu haben. Startelf-Debütant Jonas Stukert brachte es im Interview auf den Punkt: „War schon geil. Hat Spaß gemacht. Nur die 100-Prozent-Dinger müssen halt rein.“ Klingt einfach, ist es aber nicht, wie der Fußball selbst. Am kommenden Sonntag geht’s weiter: Auswärts beim Mitaufsteiger SV Veldhausen (Anstoß 14 Uhr). Vielleicht klappt’s ja dort mit dem Dreier. ____________________ Lohne stolpert, Veldhausen nutzt den Moment