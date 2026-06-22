Konstante im Mittelfeld: Maximilian Tesche bleibt beim VfB Krieschow

– Foto: Alexander Grimm

Der VfB 1921 Krieschow kann für die kommende Saison in der NOFV-Oberliga Süd weiter auf Maximilian Tesche bauen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag und bleibt dem Verein im blau-weißen Trikot erhalten. Mit der Verlängerung sichert sich der Klub die Dienste eines erfahrenen und laufstarken Akteurs, dessen sportliche Entwicklung noch weitergehen soll.

Der VfB 1921 Krieschow und Maximilian Tesche haben sich auf eine Fortsetzung ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit verständigt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der anstehenden Saison das Trikot des Oberligisten tragen. Der Verein blickt voller Vorfreude auf die weitere gemeinsame Zeit und ist fest davon überzeugt, dass die sportliche Entwicklung des Akteurs noch lange nicht abgeschlossen ist.

Von Cottbus zur festen Größe in Krieschow

Die Geschichte von Tesche beim VfB begann bereits im Jahr 2021. Damals wechselte der gebürtige Herzberger aus dem Nachwuchsbereich des FC Energie Cottbus nach Krieschow. Seit diesem Wechsel entwickelte er sich Schritt für Schritt zu einem festen und verlässlichen Bestandteil der Krieschower Oberligamannschaft.

Deutlicher Leistungssprung in der abgelaufenen Saison

Insbesondere in der vergangenen Spielzeit zeigte der Mittelfeldspieler eine erhebliche Leistungssteigerung. Er überzeugte auf dem Platz mit konstant starken Auftritten, einer enormen Laufbereitschaft und großer Flexibilität. Durch diese Eigenschaften erarbeitete er sich einen immer größeren Stellenwert innerhalb der Mannschaft.

Bemerkenswerte Erfahrung in jungen Jahren

Obwohl Maximilian Tesche erst 23 Jahre alt ist, weist er bereits eine beeindruckende sportliche Vita auf. Mittlerweile stehen für den im Verein auch "Teschi" genannten Spieler knapp 120 Pflichtspieleinsätze im Trikot des VfB zu Buche.