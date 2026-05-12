Konstante auf Außen

– Foto: Patrick Itter

Die TSG Sandershausen treibt ihre Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und kann die nächste wichtige Zusage vermelden: Jonas Preilowski bleibt dem Klub ligaunabhängig erhalten. Nachdem zuletzt bereits die Verlängerungen von Maximilian Igel und Yannick Billing bekanntgegeben worden waren, setzt der Gruppenligist damit ein weiteres Zeichen für Kontinuität im Kern seiner Mannschaft.

Im Mittelpunkt steht diesmal Preilowski, der in seine fünfte Spielzeit im Trikot der TSG gehen wird. Der 26-Jährige war im Sommer 2022 vom VfL Kassel nach Sandershausen gewechselt und etablierte sich in der Verbandsliga Hessen Nord sofort als Stammspieler. Besonders seine Dynamik auf der rechten Seite macht Preilowski für die TSG so wertvoll. Der Schienenspieler lebt von seinen Tempoläufen, seinem Dribbling und seinem Zug in die Tiefe. Dass er nicht nur vorbereitet, sondern auch selbst regelmäßig torgefährlich wird, belegen seine Zahlen eindrucksvoll: In bislang 105 Einsätzen für Sandershausen kommt er auf 13 Tore und 28 Vorlagen. Allein in der laufenden Saison sammelte er bereits sechs Treffer und elf Assists – also fast die Hälfte seiner gesamten Scorerpunkte im TSG-Trikot.

Für Sandershausen ist die Verlängerung daher weit mehr als eine Randnotiz. Mit Igel hatte der Verein zuletzt einen Leistungsträger für die Defensive gebunden, mit Billing einen prägenden Angreifer. Nun bleibt mit Preilowski auch einer jener Spieler, die dem Offensivspiel über die Flügel Struktur, Tempo und Durchschlagskraft verleihen. Gerade mit Blick auf die kommende Saison ist das ein weiteres wichtiges Signal.