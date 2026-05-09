Konstant gut gegen direkte Konkurrenten

Mühlbachs Zweite will eine gute Figur beim anvisierten Klassenerhalt machen. – Foto: Brian Wirth

Kurz vor Ende der Vorrunde sehnte Robin Ehehalt jene herbei und versprach Besserung für die zweite Saisonhälfte. Der Trainer des VfL Mühlbach II hielt Wort, seine Mannschaft hat fünf ihrer bislang sieben Saisonsiege im Kalenderjahr 2026 eingefahren.

Zum einen wäre die personelle Lage, die sich bei beiden Mühlbacher Herrenmannschaften im Vergleich zum Spätjahr verbessert hat. Darüber hinaus sticht Patrick Schickner heraus. Der 32-jährige Stürmer ist seit Anfang November regelmäßig dabei, hat insgesamt 13 Tore und sechs Vorlagen in der Statistik stehen. Außerdem ist die Bilanz von sechs Siegen zu vier Niederlagen in Partien mit Schickner auf dem Feld eine herausragende für den Tabellenzwölften. "Patrick ist einer, der die Tore verspricht", sagt Ehehalt und hält fest, "es macht schon viel aus, wenn man weiß, dass man da vorne drin einen hat, der die Dinger einschweißt."

Als Zwölfter mit zwei Zählern Vorsprung auf den Dreizehnten und fünf Punkte auf den Vierzehnten und Vorletzten SV Rohrbach/S. II, der am Sonntag nach Mühlbach kommt, ist der anvisierte Klassenerhalt zum Greifen nah. "Wir würden gerne unsere Serie gegen Mannschaften aus unserer Tabellenregion fortsetzen, dann könnte es jetzt zwei Siege nacheinander geben", sagt Ehehalt angesichts der unmittelbar bevorstehenden Sechs-Punkte-Spiele gegen Rohrbach/S. II und nächste Woche beim SV Edelweiß Neidenstein.