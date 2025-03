Konsequenzen und Ermittlungen nach Hansa-Randal bei Alemannia Aachen

Ein Feld der Verwüstung hinterließen wiederholt Anhänger des F.C. Hansa Rostock beim Auswärtsspiel in Aachen. – Foto: Gerhard Hannappel

Beim Drittliga-Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem FC Hansa Rostock am vergangenen Sonntag kam es zu erheblichen Ausschreitungen im Gästeblock des Aachener Tivoli-Stadions. Anhänger des FC Hansa Rostock beschädigten zahlreiche Sitzschalen und richteten in den Sanitäranlagen erheblichen Schaden an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro.

Eggert: "Es kotzt mich an" Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der FC Hansa Rostock muss mit Sanktionen durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) rechnen. "Es kotzt mich bzw. uns einfach nur noch an, dass wir fast wöchentlich mit Themen wie zerstörten Toilettenanlagen oder anderem Inventar beschäftigt sind. Auch in der Fanszene des F.C. Hansa Rostock schlägt dieses Thema hohe Wellen und wir sehen sehr klar, dass nahezu jeder die Ernsthaftigkeit der Situation erkennt. Es besteht kein Zweifel daran, dass hier und jetzt Schluss sein muss. Es wird nicht nur darauf ankommen, wie die offiziellen Gremien des Vereins dieses Problem angehen, sondern vor allem darauf, wie die Fanszene darauf reagiert und diesem Mist ein Ende bereitet. Stand heute bekämpfen wir weiterhin nur die Symptome und fordern nach wie vor ganz klar, dass insbesondere aus der Mitte der Fans die ‚roten Linien‘ gelebt – und vor allem nicht überschritten werden. Es ist einfach nur noch frustrierend, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, sich bei anderen Vereinen entschuldigen zu müssen und vor allem massive Strafen zu zahlen. Wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst und sind somit erneut gezwungen, weitere Maßnahmen anzukündigen und vor allem kompromisslos umzusetzen“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Eggert in einer Vereinsmitteilung.

Verkauf von Auswärtskarten eingeschränkt Als Reaktion auf die Vorkommnisse hat der FC Hansa Rostock beschlossen, den Verkauf von Auswärtstickets einzuschränken. Künftig dürfen nur noch Vereinsmitglieder jeweils eine Eintrittskarte erwerben. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, weitere Ausschreitungen zu verhindern. ​"Das hat natürlich Konsequenzen, welche sich in den -und ich betone vorerst- gemeinsam mit dem Aufsichtsrat beschlossenen ersten Maßnahmen niederschlagen. Wir werden unsere Null-Toleranz-Politik in Sachen Gewalt und Vandalismus nicht aufgeben. Der F.C. Hansa Rostock ist ein stolzer Mitgliederverein und steht für Vieles, aber für ein solches Verhalten sicher nicht", so Eggert weiter.