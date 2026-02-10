Konsequenzen nach Spielabbruch: Verein meldet Team ab

Polizei-Einsatz bei einem Kreisliga-Spiel in Duisburg. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In den Schlussminuten endete das Kreisliga-C-Spiel zwischen Grün-Weiß Roland Meiderich II und dem SC Wacker Dinslaken II vorzeitig. Bei einer Auseinandersetzung sollen Spieler wie Zuschauer beteiligt gewesen sein, berichtet die Polizei, die ausrücken musste. GWR Meiderich hat kurz nach dem Vorfall Konsequenzen gezogen und die Reserve-Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet.

Die Duisburger Polizei teilt mit: "Bei einer Partie an der Styrumer Straße in Obermeiderich (gegen 13.50 Uhr) zwischen Vereinen aus Meiderich (GWR Meiderich) und Dinslaken (SC Wacker Dinslaken 1919 e.V.) kam es während des Spiels zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen berichteten, dass sowohl Spieler als auch ein Zuschauer beteiligt gewesen sein sollen. Ein 24-jähriger Dinslakener soll leichte Verletzungen erlitten haben."

Warum Roland Meiderich die Reserve rausgeworfen hat

Weil es nicht die erste Beteiligung der Meidericher Zweitvertretung an einem solchen Fall war, hat der Verein direkt reagiert. Vereinspräsident Heinz Wilden erklärte der NRZ: „Wir haben die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Das ist nicht der erste Vorfall. (...) Wir haben versucht, dort Ruhe hineinzubringen, aber das hat offensichtlich nicht funktioniert.“ Der Verein könne ein solches Verhalten nicht akzeptieren, schließlich spiele die Erstvertretung um den Aufstieg in die Kreisliga B, die Jugendabteilung laufe wieder und der öffentliche Fokus liege auch wegen des neuen Kunstrasenplatzes auf dem Verein.