Konsequenter SV Scherpenberg: Brown Osaro Amadin fliegt raus

Vor allem im Mannschaftssport gilt ein besonderes Motto: "Wer nicht mitzieht, fliegt." Für diesen konsequenten Leitspruch gibt es genügend Beispiele, ein weiteres hat der SV Scherpenberg in diesen Tagen angeführt, denn der Sommer-Zugang Brown Osaro Amadin gehört ab sofort nicht mehr zum Team.

Zum Juli wechselte der Außenverteidiger vom FC Kray nach Scherpenberg, wo er den nächsten Schritt machen sollte. Amadin, der in der Jugend für RW Oberhausen, den FC Kray und die SG Unterrath spielte, fehlt aber seit Tagen unentschuldigt und ist für Scherpenberg auch nicht mehr zu erreichen. Deshalb zieht der Klub personelle Konsequenzen, wie Trainer Christian Mikolajczak der NRZ berichtet: „Wir bekommen zu ihm keinen Kontakt mehr. In den Sozialen Medien sieht man allerdings, dass es ihm gut geht. Wir haben deshalb beschlossen, dass Brown nicht mehr dem Kader angehört."

Spannende Aufgabe im Niederrheinpokal

Während Scherpenberg und alle anderen Landesligisten am Donnerstag ihren Spielplan erhalten - natürlich in aller Ausführlichkeit zu finden auf FuPa -, kennt der SVS seit wenigen Stunden seinen Gegner in der 1. Niederrheinpokal-Runde: Rund um den 10. August muss Scherpenberg zum Bezirksligisten SC Oberhausen, keine Laufkundschaft!

Duelle hat es laut FuPa-Datenbank zwischen diesen Klubs noch keine gegeben. Der SCO kämpfte zuletzt um den Aufstieg in die Landesliga, scheiterte aber hinter Rhenania Bottrop als Tabellendritter der Bezirksliga, Gruppe 5. Das Team von Erkan Aydin kann Scherpenberg durchaus gefährlich werden ist und eine Woche vor dem Ligastart ein mehr als ordentlicher und angemessener Härtetest.

Am Mittwoch testet Scherpenberg gegen den VfL Repelen, am Sonntag folgt mit dem Gastspiel beim VfL Jüchen-Garzweiler der nächste Oberliga-Klub in der Vorbereitung.