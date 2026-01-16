Konrad Vinzenz Janta spielt in dieser Saison herausragend. – Foto: Imago / Lobeca

Konrad Vinzenz Janta überragt in der Landesliga Hammonia Torjägerliste Landesliga Hammonia: Konrad Vinzenz Janta (Alsterbrüder) mit 21 Toren und 14 Assists vor Aduramane Mané und Mamadou Djalo (Eintracht Norderstedt II) – alle Top-Torjäger im Überblick. Verlinkte Inhalte Landesliga Hammonia Alsterbrüder Hamburger SV III Rugenbergen Un.Tornesch + 22 weitere

Konrad Vinzenz Janta vom FC Alsterbrüder prägt die Landesliga Hammonia wie kein Zweiter: 21 Tore und 14 Assists sind ein Statement. Doch Aduramane Mané und Mamadou Djalo von Eintracht Norderstedt II bleiben dran und dahinter lauern mehrere doppelt gefährliche Namen auf den nächsten Sprung nach vorn.

In der Landesliga Hammonia gibt es derzeit einen Spieler, der die Statistik nicht nur anführt, sondern sie fast im Alleingang erklärt: Konrad Vinzenz Janta von den Alsterbrüdern. 21 Treffer in 16 Spielen, das ist schon für sich genommen eine Ansage. Was Janta jedoch wirklich heraushebt, ist die zweite Zahl in seiner Bilanz: 14 Assists. Damit ist er nicht nur Vollstrecker, sondern der zentrale Taktgeber der Offensive. Janta entscheidet Spiele auf zwei Wegen: Er trifft selbst mit einer Torquote von 1,31 – und er setzt Mitspieler so in Szene, dass die Alsterbrüder vorne variabel und schwer zu verteidigen sind. Norderstedter Torgefahr Die ersten ernsthaften Verfolger kommen vom Tabellenführer, der zwar punktgleich mit dem FC Alsterbrüder ist, aber ein knapp besseres Torverhältnis besitzt: Aduramane Mané und Mamadou Djalo von Eintracht Norderstedt II liegen mit 16 beziehungsweise 15 Toren direkt hinter Janta. Mané bringt es auf 16 Treffer in 14 Einsätzen (Torquote 1,14) und zeigt, dass er in Spiel liefert. Djalo folgt mit 15 Toren aus 15 Partien (Torquote 1,00) und ist damit ebenfalls ein Garant für Tore. Zusammengenommen ergibt sich ein klares Bild: Norderstedt II verfügt über zwei zuverlässige Abnehmer, die Spiele in wenigen Aktionen entscheiden können und damit eine Waffe im Meisterschaftsrennen sind.

Hinter dem Spitzentrio folgt die nächste Gruppe, in der sich Konstanz und mannschaftliche Breite widerspiegeln. Für die Alsterbrüder taucht mit Tim Algner ein weiterer Name weit oben auf: Zwölf Tore in 14 Spielen (Torquote 0,86) sowie sechs Assists machen ihn zu einem zweiten Offensivfaktor, der nicht nur Abschluss sucht, sondern auch vorbereitet. Besonders spannend ist der Block des TBS Pinneberg: Vincent Boock und Omar Nabizada stehen jeweils bei elf Toren in zwölf Partien (Torquote 0,92). Das ist nicht nur effizient, sondern auch ein Hinweis darauf, dass Pinneberg mehrere Spieler hat, die das Toreschießen schultern können. Ergänzt wird das durch Nick Amartey Scharkowski, der zehn Tore in zwölf Spielen (0,83) beisteuert und damit die Pinneberger Präsenz in der oberen Region der Liste unterstreicht. Gute Quoten in der Top Ten In den unteren Rängen der Top Ten zeigt sich, wie eng es in der Liga dahinter zugeht. Max Krüger vom SV Rugenbergen kommt auf zehn Tore in 16 Spielen (0,63) – solide und wichtig für seine Mannschaft. Max Lorenz Kutschke von Eintracht Lokstedt steht bei neun Treffern aus 15 Partien (0,60) und hat dazu drei Assists, was ihn als kombinationsstarken Offensivspieler ausweist. Ebenfalls neunmal getroffen hat Edison Sa Borges Dju vom Klub Kosova – bei nur elf Einsätzen und damit einer beachtlichen Quote von 0,82.