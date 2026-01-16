"Konnten unsere Ziele nicht erreichen"

Unsere gesteckten Ziele konnten in der Hinrunde leider nicht erreicht werden. Zu Beginn der Saison war Heiko Bühler als Trainer tätig, der jedoch aufgrund der ausbleibenden sportlichen Erfolge von seinem Amt zurückgetreten ist. Anschließend übernahm Deniz Topcu die Position des Cheftrainers. Seitdem arbeiten wir intensiv daran, wieder Stabilität und Struktur in die Mannschaft zu bringen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Zur Winterpause konnten wir zwei feste Neuzugänge verpflichten: Erhan Sahiti und Ramazan Kandazoglu. Weitere Spieler werden derzeit noch gehandelt, konkrete Entscheidungen stehen jedoch noch aus. Im Trainerteam gab es, wie bereits erwähnt, einen Wechsel mit der Übernahme von Deniz Topcu als Cheftrainer.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Das Überraschungsteam in unserer Liga ist für uns der SV 62 Bruchsal.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser klares Ziel für die Rückrunde ist der Klassenerhalt. Dieser ist besonders wichtig, um den geplanten Umbruch im Sommer erfolgreich gestalten zu können und auch in der kommenden Saison weiterhin in der Kreisklasse A zu spielen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Wir freuen uns sehr auf die Weltmeisterschaft und glauben fest daran, dass die deutsche Nationalmannschaft den Titel gewinnen kann.