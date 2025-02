„Konnten uns kaum einspielen“ – Kammerberger Personalsorgen trüben Vorbereitung

Die SpVgg Kammerberg muss den nächsten Ausfall verkraften. Im Test gegen Kososva verletzte sich Daniel Seybold an der Schulter.

So., 23.02.2025, 14:30 Uhr

Im letzten Test vor dem Wiederauftakt in der Bezirksliga Nord hat sich die SpVgg Kammerberg 1:1 (1:1) vom FC Kosova München getrennt. Die Generalprobe war das Spiegelbild einer durchwachsenen Vorbereitung. „Wir hatten die ganze Zeit personelle Probleme. Und gegen Kosova kam die nächste Verletzung dazu“, sagte Trainer Victor Medeleanu, nachdem sich Daniel Seybold in der Anfangsphase die Schulter ausgekugelt hatte. Der Verteidiger wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen.

Ein Einsatz von Alex Nefzger und Robert Villand war Medeleanu zu riskant. Die wichtigen Stützen im Defensivverbund fehlten daher im letzten Test. „Wir konnten uns kaum einspielen“, berichtete der SpVgg-Coach, der aber auch positive Dinge sah. Denn zum ersten Mal seit dem letzten Punktspiel vor der Winterpause liefen die Kammerberger auf Naturrasen auf. „Wir haben eine Halbzeit gebraucht, um uns daran zu gewöhnen.“ Bis dahin war der FC Kosova ein ebenbürtiger Gegner. Armend Kovaci hatte den Tabellenführer der Kreisliga 2 München in Führung gebracht (10.), bevor Lukas Fladung den Ausgleich erzielte (23.).

Dass die Münchner weder sich noch die Kammerberger schonten, gefiel Coach Medeleanu: „Es war intensiv. Das war eine gute Vorbereitung auf das erste Punktspiel.“ Der Schiedsrichter zückte für ein Vorbereitungsspiel überdurchschnittlich oft Gelb. Nach der Ampelkarte für Armend Rrustemi (61.) durfte die SpVgg eine halbe Stunde in Überzahl agieren – doch der Siegtreffer fiel nicht mehr. „Wir wurden gut gefordert, haben aber noch viel zu tun“, sagte Medeleanu vor dem Wiederauftakt am kommenden Samstag. Dann steht um 14 Uhr das Heimspiel gegen den TSV Rohrbach an.