"Konnten uns für den Aufwand nicht belohnen"

Der TSV Germania Lamme hat am 27. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 einen späten, aber verdienten 2:0-Erfolg gegen den FC Heeseberg gefeiert. Durch die Treffer von Kajolli in der Schlussminute und der Nachspielzeit behauptet der Tabellendritte (50 Punkte) seine Position im oberen Tabellenfeld, während Heeseberg (30 Punkte) auf Rang neun verharrt.
Die Partie zwischen dem Tabellendritten und dem Neunten war über weite Strecken von Kontrolle, aber wenig Tempo geprägt. Lamme, das vor dem Spiel 50 Punkte auf dem Konto hatte und den Anschluss an das Spitzenduo halten wollte, bestimmte zwar die Ballbesitzphasen, fand jedoch lange kaum Lücken in der gut organisierten Defensive der Gäste.
Heeseberg, das mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht, konzentrierte sich vor allem auf Stabilität und Umschaltmomente, kam jedoch nur selten gefährlich vor das Tor.
Erst in der Schlussphase nahm die Begegnung entscheidend Fahrt auf. In der 89. Minute traf Kajolli zum 1:0 für Germania Lamme – dabei spielte nach Einschätzung der Gäste auch ein Torwartfehler eine Rolle.
Nur wenige Minuten später sorgte derselbe Spieler in der Nachspielzeit (90.+3) für die Entscheidung und stellte auf 2:0. Damit sicherte er seinem Team den insgesamt 16. Saisonsieg.
Der Trefferverlauf spiegelte den Spielcharakter wider: lange kontrollierte Phasen, wenige klare Chancen – und eine späte Effizienz der Gastgeber.
Lamme-Kapitän Grazian Borucki sprach nach der Partie von einem kontrollierten Auftritt:
„Es war auf jeden Fall ein lauer Sommerkick mit sehr, sehr wenig Chancen. Die besseren Chancen hatten wir. Wir haben sehr souverän gespielt und zu keinem Zeitpunkt die Ruhe verloren.“
Besonders die Geduld seiner Mannschaft hob er hervor: „Das war schon ein sehr, sehr reifer Auftritt von uns.“
Heesebergs Trainer Christian Baethge sah seine Mannschaft über weite Strecken auf Augenhöhe, erkannte aber die entscheidenden Unterschiede: „Im Großen und Ganzen muss man Lamme zum Sieg gratulieren. Sie haben den Ball gut laufen lassen und waren aggressiv im Nachsetzen.“
Gleichzeitig haderte er mit der Chancenverwertung: „Schade ist, dass wir in so einem Spiel den Punkt nicht mitnehmen und uns für den Aufwand nicht belohnen konnten.“
Mit dem Sieg bleibt der TSV Germania Lamme mit 50 Punkten auf Rang drei und damit in direkter Verfolgung der Aufstiegsplätze. Heeseberg bleibt mit 30 Punkten im Tabellenmittelfeld, muss jedoch weiter auf Konstanz im Saisonendspurt setzen.