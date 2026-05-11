"Konnten uns für den Aufwand nicht belohnen" Der TSV Germania Lamme festigt mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FC Heeseberg seinen dritten Tabellenplatz von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der TSV Germania Lamme hat am 27. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 einen späten, aber verdienten 2:0-Erfolg gegen den FC Heeseberg gefeiert. Durch die Treffer von Kajolli in der Schlussminute und der Nachspielzeit behauptet der Tabellendritte (50 Punkte) seine Position im oberen Tabellenfeld, während Heeseberg (30 Punkte) auf Rang neun verharrt.

Die Partie zwischen dem Tabellendritten und dem Neunten war über weite Strecken von Kontrolle, aber wenig Tempo geprägt. Lamme, das vor dem Spiel 50 Punkte auf dem Konto hatte und den Anschluss an das Spitzenduo halten wollte, bestimmte zwar die Ballbesitzphasen, fand jedoch lange kaum Lücken in der gut organisierten Defensive der Gäste. Heeseberg, das mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht, konzentrierte sich vor allem auf Stabilität und Umschaltmomente, kam jedoch nur selten gefährlich vor das Tor.

Späte Entscheidung durch Kajolli Erst in der Schlussphase nahm die Begegnung entscheidend Fahrt auf. In der 89. Minute traf Kajolli zum 1:0 für Germania Lamme – dabei spielte nach Einschätzung der Gäste auch ein Torwartfehler eine Rolle. Nur wenige Minuten später sorgte derselbe Spieler in der Nachspielzeit (90.+3) für die Entscheidung und stellte auf 2:0. Damit sicherte er seinem Team den insgesamt 16. Saisonsieg.