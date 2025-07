„Konnten mit Ballbesitz nichts anfangen“: FC Langengeisling geht bei Nord Lerchenau unter

Das erste Saisonspiel gewinnt der FC Langengeisling in der Bezirksliga ohnehin nie. Deshalb waren die Fans vorgewarnt, doch mit so einer Klatsche hatte wohl niemand gerechnet.

Mit 1:7 (0:3) Toren gingen die Geislinger beim SV Nord Lerchenau unter – sehr zur Enttäuschung der mitgereisten rund 50 Fans.

Die Heimelf hatte schnell erkannt, welchen Weg sie an diesem Tag gehen muss. Alle drei Treffer der ersten Halbzeit fielen über die linken Münchner Angriffsseite. Und es ging schon früh los. Nämlich in der 2. Minute: Während die Geislinger Defensive bei einem weiten Ball, der ins Aus zu gehen schien, schon abdrehten, setzte ein SVN-Kicker nach. Er flankte in die Mitte, wo Martin Angermeir den Ball aus einem Meter volley über die Torlinie bugsierte.