"Konnten mehrfach freistehend beste Chancen nicht verwerten"

Maik Laschkowski brachte Wendezelle in der 20. Minute in Führung, Niclas Kamp erhöhte nur 13 Minuten später auf 2:0 (33.). Mit dieser effizienten Chancenverwertung legte der Tabellenzweite früh den Grundstein für den Auswärtserfolg.

Im Duell des Tabellendritten BSC Acosta II (38 Punkte) gegen den zweitplatzierten TSV Wendezelle (45 Punkte) entschieden die Gäste die Partie bereits in der ersten Halbzeit.

Die Gastgeber hielten die Begegnung über weite Strecken offen, scheiterten jedoch wiederholt in aussichtsreichen Situationen. Trainer Uwe Stucki sprach nach der Partie von einem ausgeglichenen Spielverlauf, in dem „Wendezelle seine Chancen konsequent nutzte, während wir mehrfach freistehend beste Chancen nicht verwerten konnten“.

Zusätzlich sah sich Acosta durch strittige Szenen benachteiligt: „Dazu kam noch Pech, dass der Schiedsrichter zweimal nicht erkannte, dass der Ball hinter der Linie war.“

Wendezelle bestätigte mit dem Auswärtssieg seine Position im oberen Tabellendrittel und bleibt mit nun 45 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Lehndorfer TSV (52 Punkte). Die Mannschaft überzeugte weniger durch spielerische Dominanz als vielmehr durch Zielstrebigkeit vor dem Tor.

Acosta II verharrt nach der Niederlage bei 38 Punkten auf Rang drei und verpasste die Chance, den Abstand zur direkten Konkurrenz zu verkürzen.

Trotz des klaren Ergebnisses bot die Begegnung über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. „Für unbeteiligte Zuschauer sicherlich ein Spiel, das fußballerisch alles hielt, was eine Begegnung Zweiter gegen Dritter versprach“, resümierte Stucki.