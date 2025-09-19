Sperre abgesessen: Lukas Kellner (Mi.) wird im Match bei Türkspor Augsburg wieder die Abwehr des TuS Geretsried verstärken. – Foto: Hans Lippert

"Konnten keinen schonen": Geretesried angeschlagen nach Augsburg

Bayernliga-Aufsteiger weiterhin gehandicapt bei Türkspor Augsburg – Kellner nach Sperre zurück, Comeback von Puscher.

Vier Niederlagen nahezu in Serie könnten für ordentlich Frust sorgen. Aber beim TuS Geretsried ist man bemüht, die Stimmung hochzuhalten und die jüngsten Pleiten richtig einzuordnen. „Wir sind immer noch Aufsteiger“, erinnert Trainer Daniel Dittmann. „Wir haben natürlich nicht den Anspruch, zu verlieren. Aber wir sollten und können alles realistisch einschätzen.“ Schließlich gibt Gründe für den Einbruch nach dem guten Start mit einem Unentschieden und drei Siegen. Ein wesentlicher Grund ist die lange Verletztenliste, die wiederum dazu führt, dass weitere angeschlagene Spieler kaum Zeit hatten, ihre Blessuren auszukurieren. „Richtig schonen konnten wir keinen“, ist sich der TuS-Coach des personellen Handicaps bewusst. Jüngstes „Opfer“ der kaum vermeidbaren Dauerbelastung ist Srdan Ivkovic, dessen muskuläre Probleme im Hüftbereich nun die überfällige Pause einfordern. Für ihn rückt für die Partie bei Türkspor Augsburg an diesem Samstag (14 Uhr) wieder Thomas Schnaderbeck aus der Geretsrieder U23 ins Bayernligateam.

Morgen, 14:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg TuS Geretsried Geretsried 14:00 PUSH Schon nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen den FC Deisenhofen mahnte Dittmann Geduld an für die nächsten zwei Spiele: „Im September müssen wir noch ordentlich beißen.“ Der Oktober soll dann personell (und möglicherweise auch punktemäßig) ein goldener werden: Dann kehren Robin Renger (derzeit beruflich verhindert), der für zwei Spiele rot-gesperrte Sebastian Rosina sowie die Verletzten Adrian Hofherr und Tyrone Prepeluh zurück. Für das Match in Augsburg steht erstmals in dieser Saison Thomas Puscher nach seiner schweren Verletzung wieder auf dem Spielberichtsbogen. Außerdem kehrt Verteidiger Lukas Kellner nach abgelaufener Sperre wieder zurück.