"Konnten keinen schonen": Geretesried angeschlagen nach Augsburg

Bayernliga-Aufsteiger weiterhin gehandicapt bei Türkspor Augsburg – Kellner nach Sperre zurück, Comeback von Puscher.
Vier Niederlagen nahezu in Serie könnten für ordentlich Frust sorgen. Aber beim TuS Geretsried ist man bemüht, die Stimmung hochzuhalten und die jüngsten Pleiten richtig einzuordnen. „Wir sind immer noch Aufsteiger“, erinnert Trainer Daniel Dittmann. „Wir haben natürlich nicht den Anspruch, zu verlieren. Aber wir sollten und können alles realistisch einschätzen.“
Schließlich gibt Gründe für den Einbruch nach dem guten Start mit einem Unentschieden und drei Siegen. Ein wesentlicher Grund ist die lange Verletztenliste, die wiederum dazu führt, dass weitere angeschlagene Spieler kaum Zeit hatten, ihre Blessuren auszukurieren. „Richtig schonen konnten wir keinen“, ist sich der TuS-Coach des personellen Handicaps bewusst. Jüngstes „Opfer“ der kaum vermeidbaren Dauerbelastung ist Srdan Ivkovic, dessen muskuläre Probleme im Hüftbereich nun die überfällige Pause einfordern. Für ihn rückt für die Partie bei Türkspor Augsburg an diesem Samstag (14 Uhr) wieder Thomas Schnaderbeck aus der Geretsrieder U23 ins Bayernligateam.
Schon nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen den FC Deisenhofen mahnte Dittmann Geduld an für die nächsten zwei Spiele: „Im September müssen wir noch ordentlich beißen.“ Der Oktober soll dann personell (und möglicherweise auch punktemäßig) ein goldener werden: Dann kehren Robin Renger (derzeit beruflich verhindert), der für zwei Spiele rot-gesperrte Sebastian Rosina sowie die Verletzten Adrian Hofherr und Tyrone Prepeluh zurück. Für das Match in Augsburg steht erstmals in dieser Saison Thomas Puscher nach seiner schweren Verletzung wieder auf dem Spielberichtsbogen. Außerdem kehrt Verteidiger Lukas Kellner nach abgelaufener Sperre wieder zurück.
Ungeachtet der personellen Situation geht der Aufsteiger ambitioniert in die Partie auf der Bezirkssportanlage im Stadtteil Haunstetten. „Ich denke, dass sie sich gegen uns was ausrechnen“, mutmaßt Dittmann, dass die drei Punkte hinter seinem eigenen Team zurückliegenden Augsburger aus der Tabelle und den vergangenen Spieltagen entsprechende Schlüsse ziehen werden. „Sie sind gewöhnlich sehr emotional, aber wir werden versuchen, viel Emotionalität rauszunehmen“, gibt der TuS-Coach Einblick in die eigene Strategie. „Ich hoffe, dass wir besser in die Zweikämpfe gehen und das Momentum auf unsere Seite ziehen können.“
Denn chancenlos sieht er seine Elf auf keinen Fall, genauso wenig wie er aus der jüngsten Niederlagenserie „schwierige Zeiten“ abgeleitet wissen will. „Vor drei, vier Jahren in der Landesliga, da hatten wir ganz andere Zeiten – die waren wirklich schwierig“, sagt Dittmann. Die aktuelle Situation sei einfach „eine Herausforderung“. Das „Abenteuer“ Bayernliga eben. Und seine Spieler genießen bei ihm, egal in welcher Zusammenstellung, absolutes Vertrauen: „Sie werden in Augsburg ein großartiges Spiel machen und versuchen, etwas mitzunehmen.“