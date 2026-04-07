»Konnten keinen entscheidenden Zweikampf für uns entscheiden«

Die Youngsters des 1. FC Nürnberg führen nach dem Derbysieg gegen die SpVgg Greuther Fürth II weiter souverän das Ranking der Regionalliga Bayern an – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Der 27. Spieltag ist absolviert - wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch. Das sagten die Protagonisten nach Spielende am Mikrofon des BFV:

Lukas Kling (Trainer SpVgg Bayreuth): "Ich muss die Mannschaft loben. Wir standen kompakt in der Defensive, sind auf die ersten Bälle gegangen. Genau das haben wir in den letzten Spielen vermissen lassen. Wir waren aggressiv und zielstrebig nach vorne. Wir haben sogar in der ersten Halbzeit noch einige Chancen liegen lassen. Wir sind gut aus der Halbzeitpause gekommen. Nach dem Memminger Tore zum 3:1 haben wir es sauber zu Ende gespielt."





Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): "Ich muss Bayreuth zu einem hochverdienten Sieg gratulieren. Wir haben zwei Mannschaften gesehen, die inhaltlich gleich agieren wollten. Wir konnten nahezu keinen entscheidenden Zweikampf für uns entscheiden. Bayreuth war galliger und giftiger, ging hochverdient in Führung. Wir hatten zwar das richtige Engagement im Spiel und haben auch nach dem 0:3 noch einiges versucht. Alles in allem war das aber über 90 Minuten für die Regionalliga zu wenig."





Holger Seitz (Trainer FC Bayern München II): "Es war definitiv ein verdienter Sieg, zumal wir mit vielen sehr jungen Spielern im Kader angetreten sind. Gegen eine sehr erfahrene und gut zusammengestellte Vilzinger Mannschaft hatten wir Möglichkeiten, um das Spiel schon in der ersten Halbzeit zu entscheiden. Das Einzige, was ich vermisst habe, war das Toreschießen. Durch die fehlende Konsequenz vor dem Tor haben wir Vilzing am Leben gehalten. Dass es in der zweiten Halbzeit noch so spannend war, hätte nicht sein müssen. Aber zum Schluss ist der Sieg meiner Meinung nach total verdient."



Thorsten Kirschbaum (Trainer DJK Vilzing): "Wir haben aus meiner Sicht gut gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir die Partie noch aggressiver angenommen und dann im Laufe der Zeit noch einige Möglichkeiten herausgespielt. In der ersten Halbzeit hatten wir noch etwas Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten. Doch zum Ende hin hätten wir den einen Punkt verdient gehabt."







Bayern-Coach Holger Seitz war mit der gegen der DJK Vilzing gezeigten Leistung zufrieden – Foto: Mike Megapix











Holger Bachthaler (Trainer FV Illertissen): "Glückwunsch an meine Mannschaft. Wir hatten innerhalb weniger Tage das zweite schwierige Spiel, dafür haben wir es von Beginn an wirklich sehr gut gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir viele Aktionen nach vorne, haben uns gute Chancen erspielt - da hat uns allerdings noch ein wenig die Präzision gefehlt. Nach der Pause hat man dann schon gemerkt, dass wir dem hohen Tempo Tribut zollen mussten. Dennoch hatten wir immer wieder gute Kontersituationen und insgesamt, denke ich, auch die klareren Chancen. Umso schöner ist es natürlich, dass wir uns am Ende noch mit einem richtig sehenswerten Tor belohnen konnten. Wir sind sehr zufrieden."



Holger Bachthaler (Trainer FV Illertissen): "Glückwunsch an meine Mannschaft. Wir hatten innerhalb weniger Tage das zweite schwierige Spiel, dafür haben wir es von Beginn an wirklich sehr gut gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir viele Aktionen nach vorne, haben uns gute Chancen erspielt - da hat uns allerdings noch ein wenig die Präzision gefehlt. Nach der Pause hat man dann schon gemerkt, dass wir dem hohen Tempo Tribut zollen mussten. Dennoch hatten wir immer wieder gute Kontersituationen und insgesamt, denke ich, auch die klareren Chancen. Umso schöner ist es natürlich, dass wir uns am Ende noch mit einem richtig sehenswerten Tor belohnen konnten. Wir sind sehr zufrieden." Claudiu Bozesan (Trainer TSV Aubstadt): "Ich denke, in der ersten Halbzeit waren wir nicht wirklich gut im Spiel. Wir hatten zu viele einfache Ballverluste. Illertissen hat uns ordentlich unter Druck gesetzt, hatte auch die besseren Chancen. Im zweiten Durchgang waren wir dann für etwa 20, 25 Minuten die bessere Mannschaft und hatten eine riesige Möglichkeit durch Severo Sturm, um in Führung zu gehen. Ich glaube, wenn wir da das 1:0 machen, läuft das Spiel komplett anders. So bekommen wir am Ende wieder so ein Sonntagstor, ähnlich wie schon in der letzten Woche gegen Nürnberg. Insgesamt muss man aber sagen, dass Illertissen aufgrund der Chancen das Spiel verdient gewonnen hat."









Marc Unterberger (Trainer TSV Buchbach): "Wir haben eine überragende Leistung gezeigt - mit unzähligen Torchancen, 17 Ecken und ganz viel Drang zum Tor. Eigentlich muss das Spiel am Ende mit dem 2:0 entschieden sein, weil wir dem 3:0 deutlich näher war als Ansbach dem 2:1-Anschlusstreffer. Doch dann bekommen wir aus dem absoluten Nichts das Gegentor und müssen das Spiel über die Zeit zittern, da Ansbach sogar noch die Chance auf das 2:2 hat. Zum Glück haben wir dann das dritte Tor gemacht. Mit der Schlussphase bin ich nicht einverstanden, da sind wir sehr sorglos mit der Führung umgegangen. Das war die Phase, in der wir uns verbessern dürfen und auch verbessern müssen. Sonst glaube ich, dass es extrem schwierig ist, nach einem Sieg gegen den vermeintlich besten Gegner der Liga den Fokus so hochzuhalten, doch das haben wir geschafft. Ich bin so froh, dass wir uns belohnt und nun 40 Punkte auf dem Konto haben. Wir haben einen absoluten Flow. Auf dieser Welle müssen wir weiter reiten, um auch gegen Aubstadt wieder etwas Zählbares mitzunehmen."



Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach): "Gratulation erst Mal an Buchbach zu einem absolut verdienten Sieg. Wir hatten zwar zwei gute Phasen, das war vielleicht mal so von von 5. bis zur 20. Minute in der ersten Halbzeit und dann nochmal für fünf Minuten in der Schlussphase. Aber sonst geht das Spiel klar an Buchbach. Von daher war es auch ein verdientes Ergebnis."









Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg): "Es war ein insgesamt ausgeglichenes Spiel. Trotz des Ergebnisses muss ich meinem Team ein Lob aussprechen. Wir haben gegen eine der Top-Mannschaften der Liga gespielt. Wir waren lange ebenbürtig, bis zum 0:1 hätte die Partie auch auf unsere Seite kippen können. Wir haben es dem Gegner schwer gemacht und hatten unsere Momente, um selbst gefährlich zu werden. Das erste Gegentor haben wir zu einfach hergeschenkt, den zweite Treffer nach einem seitlichen Freistoß. Da sieht man einfach, dass der Gegner die Kleinigkeiten besser gemacht hat. Wir haben gegen ein Spitzenteam dennoch ein gutes Spiel abgeliefert. Am Ende konnten wir uns dafür nicht belohnen. Die Niederlage wird uns nicht umhauen, wir blicken positiv nach vorne."



Michael Schiele (Trainer FC Würzburger Kickers): "Es war ein schwer erkämpfter Auswärtssieg, ohne dass der Gegner zu zwingenden Torchancen gekommen ist. Mit der ersten richtigen Tormöglichkeit haben wir dann zugeschlagen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, noch besser Fußball zu spielen. Nach einem super Freistoß haben wir das 2:0 nachgelegt. In der Summe sind wir zufrieden. So kann es weitergehen."





Andreas Wolf (Trainer 1. FC Nürnberg II): "Es war von uns eine solide Leistung. In der ersten Halbzeit war Fürth sehr aktiv. Sie haben versucht, uns früh unter Druck zu setzen. Nach einem Standard sind wir dann in Führung gegangen - nicht unverdient. Am Ende geht der Sieg in Ordnung." Christian Fiedler (Trainer SpVgg Greuther Fürth II): "Für unsere Mannschaft war es ein sehr bitteres Spiel. Der Club war effektiv: Zwei Chancen, zwei Tore. Es war ein dennoch ein sehr engagiertes Spiel von unsren Jungs."







Die SpVgg Hankofen-Hailing (in rot) musste sich gegen den SV Wacker Burghausen spät geschlagen geben – Foto: Charly Becherer







Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Es war eine maximal unglückliche Niederlage. Ein Remis wäre der gerechtere Spielausgang gewesen. Leider machen wir den entscheidenden Fehler. Bis zur 65. Minute waren wir klar besser im Spiel, haben es aber versäumt, uns für den Aufwand zu belohnen." Lars Bender (Trainer SV Wacker Burghausen): "Es war eine durchwachsene erste Halbzeit mit vielen Unzulänglichkeiten. Nach der Pause haben wir die Kontrolle über das Geschehen bekommen und besseren Fußball gespielt. Glücklicherweise ist es uns gelungen, das Tor zu erzielen und das Spiel so auf unsere Seite zu ziehen. Unter dem Strich war es ein glücklicher Sieg."



