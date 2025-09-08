„Konnten Intensität nicht mitgehen" – Geiselbullach verliert erneut

TSV Gilching gegen TSV Geiselbullach am 05.09.25 ab 19.30 Uhr. Am Ball: Nr. 11 - Maximilian Karl. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Geiselbullach kommt nicht aus dem Tabellenkeller raus. Der Aufsteiger unterlag dem TSV Gilching mit 1:2 (1:0). Eine Halbzeit lang durfte der zahlreich mitgereiste Anhang auf einen Punktgewinn hoffen. „In der ersten Halbzeit ist unser Plan komplett aufgegangen“, zeigte sich Spielertrainer Stefan Held zufrieden. Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. TSV Geiselbullach Neu-Esting TSV Geiselbullach Neu-Esting 2 1

Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, Torchancen konnte sich Gilching allerdings nicht erspielen. Aus einer kontrollierten Defensive versuchten die Bullacher ihrerseits Nadelstiche zu setzen. Mit Erfolg. Nach einer Ecke von Roman Fuchs stieg Abwehrchef Louis Frank am höchsten und nickte zur Führung ein (34.). Nach der Pause wendete sich das Blatt. Die läuferisch und spielerisch überlegenen Hausherren übernahmen vor knapp 250 Zuschauern nach und nach die Spielkontrolle und belagerten das Geiselbullacher Tor. Die Gelb-Weißen kamen kaum noch aus der eigenen Spielhälfte.