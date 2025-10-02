Konkurrenzkampf ohne Neid: Aufsteiger SV Weil II im Höhenflug

Aufsteiger SV Weil II ist perfekt in die Bezirksliga gestartet. Das hat selbst Sascha Samardzic überrascht. Der Trainer sieht bei einigen seiner Fußballer das Potenzial für die Landesliga.

Die Reserve des SV Weil sorgt derzeit für Furore. Nach fünf Spieltagen ist der Aufsteiger neben dem TuS Lörrach-Stetten und der SG Mettingen/Krenkingen als einziger Bezirksligist noch ohne Punktverlust und liegt nur einen Treffer hinter Stetten auf Rang zwei. „Ich bin selbst etwas überrascht“, sagt Sascha Samardzic, der mit Marco Kern das Trainergespann bildet, und fügt schmunzelnd an: „Wir sind gerne Stetten-Jäger.“

Was macht den Erfolg der Weiler Fußballer aus? „Sicherlich haben wir, außer gegen den FC Wehr, noch nicht gegen die Crème de la Crème gespielt“, sagt Samardzic, wiederum „präsentiert sich meine Mannschaft in unglaublicher Form“. Der 34-Jährige, der bei einem Schweizer Unternehmen als Zolldeklarant arbeitet, folgert, „dass alle an einem Strang ziehen. Jeder gönnt dem anderen den Einsatz“. Und das sei „nicht nur so dahingeredet“.