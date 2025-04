Konkurrenzkampf bei Vestia Disteln: Zwei junge Keeper folgen auf Amft

Nachdem im Aufstiegsjahr Jonas Weeke und Philipp Amft noch "Arbeitsteilung" betrieben, musste Amft in der laufenden Spielzeit immer mehr berufsbedingt kürzertreten und wird den Verein im Sommer verlassen. Künftig werden neben Weeke, der seit Anfang 2018 zur Vestia gehört und schon früher für den TuS 05 Sinsen in der Westfalenliga aktiv war, zwei junge Torhüter den Konkurrenzkampf wieder erhöhen. Aus der U19 der SG Suderwich kommt Fynn Geßner nach Herten. Vom B-Ligisten TSV Marl-Hüls schließt sich Luca Pauluhn dem Team von Coach Daniel Koseler an. Auch Pauluhn befindet sich noch im letzten A-Junioren-Jahr und spielte bis zum Winter beim TuS Haltern.