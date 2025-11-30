Sein 20. Saisontor: Goalgetter Thomas Stowasser erzielte in Regensburg das 2:1-Führungstor für Ettmannsdorf. – Foto: Redaktion Schwandorf

»Kompliziertes Spiel«: Ettmannsdorf vermiest Alikajs Abschied Landesliga Mitte, der Sonntag: Der Favorit steigert sich in der zweiten Halbzeit und behauptet sich gegen einen aufmüpfigen FC Kosova Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Ettmannsdorf FC Kosova

In der Landesliga Mitte verabschiedet sich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit dem achten Sieg am Stück in die Winterpause. Bis dieser unter Dach und Fach war, bedurfte es jedoch eines harten Stücks Arbeit. Auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg sah sich der Tabellenzweite einem kämpferisch starken FC Kosova Regensburg gegenüber, der sich tapfer wehrte.



Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Kosova zunächst in Führung ging und die Gäste rasch mit dem 1:1-Ausgleichstreffer antworteten, riss der Favorit das Geschehen nach der Pause mehr und mehr an sich. Top-Torjäger Stowasser drehte das Spiel mit seinem 20. Saisontor, ehe Sodji mit dem Schlusspfiff den Deckel drauf machte. 1:3 hieß es am Ende. Während der SVSE den zweiten Platz festigt, verabschiedet sich der FC Kosova als Tabellenletzter in die Winterpause. Zugleich misslang den Domstädtern das Abschiedsspiel von Enkel Alikaj, für den es die letzte Partie als Kosova-Trainer war. Den Nachfolger des scheidenden Dauer-Trainers will der Verein zeitnah vorstellen.



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Trotz der Niederlage bin ich mit der Vorstellung der Jungs mehr als zufrieden. Spielerisch und kämpferisch hat die Einstellung gestimmt, es hat leider nur ein Quäntchen Glück gefehlt. Es sind noch 39 Punkte zu vergeben und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nach der Winterpause endlich durchstarten.“





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Zunächst ein großes Kompliment an den FC Kosova, der eine sehr engagierte Leistung gebracht und uns das Leben sehr schwer gemacht hat. Insgesamt war es ein sehr kompliziertes Spiel für uns. Aufgrund des engen Kunstrasen-Spielfelds am Brandlberg entwickelte sich von der ersten Minute an ein wildes Spiel. Der Spielverlauf war ein Hin und Her mit guten Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Daher mussten wir viel überstehen und – trotz des kleines Platzes – viel arbeiten. Im Endeffekt haben wir uns den Sieg am Schluss verdient, weil wir nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit eine Schippe drauflegen konnten in der zweiten Hälfte. Hier hatten wir dann schon mehr Spielanteile. Nun gehen wir in die Winterpause und stehen mit 45 Punkten richtig gut da. Das war ein gelungener Abschluss heute.“