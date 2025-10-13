Kompliment trotz Niederlage: TSV Eching verlangt Langengeisling alles ab

Die Fußballerinnen des TSV Eching haben in Langengeisling ein gutes Spiel abgeliefert. Allerdings fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft.

Eching – Trotz der 0:2 (0:1)-Niederlage beim FC Langengeisling konnte sich TSV-Trainer Marvin Frehe im Vergleich zur Vorwoche über eine deutliche Leistungssteigerung seiner Elf freuen. Dabei hätten es seine Echinger Bezirksoberliga-Fußballerinnen dem Aufstiegsaspiranten von Minute eins an „wirklich schwer gemacht“.

Über die gesamte Spielzeit betrachtet, waren die Gastgeberinnen laut Frehe spielerisch einen Tick besser. Allerdings konnten die Zebras die durchaus hart umkämpfte und teilweise ausgeglichene Partie lange Zeit spannend halten. „Leider fehlte jedoch die Durchschlagskraft bis ganz vors Tor“, erklärte der Übungsleiter hinterher, wobei sein Team zu oft in aussichtsreichen Positionen den Ball verloren habe.

Frehe: „Da muss ich meiner Mannschaft wirklich ein Kompliment machen.“

Doch auch der FCL tauchte nur selten vor dem konsequent verteidigten TSV-Gehäuse auf. Entsprechend sorgte erst eine Einzelaktion über die linke Seite für Gefahr im Strafraum, woraufhin Nana Opoku die flache Hereingabe zum 1:0 im langen Eck versenkte (18.). Darüber hinaus kamen die Langengeislingerinnen in Hälfte eins nur zu einem Distanzschuss, der an die Querlatte schlug. „Da muss ich meiner Mannschaft wirklich ein Kompliment machen“, betonte Frehe, dessen Auswahl dem Gegner einiges abverlangte. „Aber sie waren immer einen Schritt schneller als wir und haben insgesamt schneller geschaltet.“

So auch beim späten 2:0 durch Alexandra Kaufmann, die nach einem Fehlpass der ansonsten mehrfach stark parierenden TSV-Torhüterin Vicky Mucha den Deckel draufmachte (82.). Besonders ärgerlich: In dieser Phase waren laut Eching-Coach eigentlich die Zebras am Drücker. Aufgrund der weiterhin ausbleibenden Toraktionen sei der FCL am Ende allerdings verdient als Sieger vom Platz gegangen, so sein Fazit nach der Begegnung.

Jetzt geht‘s nach Saaldorf

Trotzdem brauche es langsam wieder einmal einen Dreier – und deshalb stellt Frehe vor dem Auswärtsmatch am Samstag (14 Uhr) klar: „Den kommenden Gegner müssen wir schlagen.“ Schließlich konnte der SV Saaldorf in dieser Saison noch nicht ein Spiel für sich entscheiden. Eching ist aktuell mit vier Punkten Siebter.