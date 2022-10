Kompliment für Driedorf, Punkte für Allendorf Teaser KLA DILLENBURG: +++ Im Topspiel der Fußball-A-Liga muss der Primus mächtig um seine weiße Weste bangen. Dreier fuhren außerdem Merkenbach, Aartal, Oberscheld, Ballersbach und Seelbach/Scheld ein +++

DILLENBURG - Der SSV Allendorf musste in der Fußball-A-Liga Dillenburg gegen den TuS Driedorf mächtig um die weiße Weste bangen, gewann aber in der Nachspielzeit 2:1. Im Verfolgerduell besiegte der neue Dritte TSV Ballersbach die SG Eschenburg II 4:1. Tabellenzweiter ist der FC Merkenbach, der Samstag die SG Sinn/Hörbach 4:0 schlug. Die SG Aartal (3:0 gegen SG Ambach) und die SG Seelbach/Scheld (8:0 gegen SG Roth/Simmersbach) feierten klare Heimerfolge. Den einzigen Auswärtsdreier holte der SV Oberscheld (3:1 in Eisemroth). 2:2 trennten sich Niederroßbach und Langenaubach.