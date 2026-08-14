"Kompliment an Oldenburg" - Doch die Punkte bleiben in Nordhorn

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bereits in der zehnten Minute brachte Miles Rice die Eintracht mit 1:0 in Führung. Junior Seydou Kone erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Faber sah dabei zahlreiche weitere Möglichkeiten für seine Mannschaft. „Wir zwar haben 3:0 geführt, es hätte aber eigentlich 5:0, 6:0 oder 7:0 stehen müssen. Wir hatten so viele große Möglichkeiten.“

Nach der Pause sorgte erneut Rice für den nächsten Nordhorner Treffer. In der 53. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter zum 3:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Doch Oldenburg gab sich nicht geschlagen und verkürzte durch Tade Niehues in der 65. Minute auf 1:3.

Trotz des Rückstands fand der Nordhorner Trainer lobende Worte für den Gegner. „Trotzdem muss ich Oldenburg ein Kompliment geben. Sie spielen sehr guten Fußball.“ Bis zu diesem Zeitpunkt habe sein Team defensiv allerdings wenig zugelassen: „Bis zu einer Ecke, bei der sie ein Tor machen, hatten sie keine Möglichkeiten.“

Dass die Partie zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig entschieden war, ärgerte Faber. „Wir hätten die Partie früher entscheiden müssen. Wenn es 4:0, 5:0 oder 6:0 steht, kommen sie überhaupt nicht mehr ran.“ Vor allem mit der Chancenverwertung haderte der Trainer: „Ich war nicht glücklich, dass wir so viele hundertprozentige Möglichkeiten ungenutzt gelassen haben.“

In der Schlussphase kam Oldenburg noch zu weiteren Möglichkeiten, ohne den Rückstand weiter verkürzen zu können, doch es blieb beim 3:1.

So blieb es vor 250 Zuschauern beim 3:1 für Eintracht Nordhorn. Faber zog trotz der vergebenen Möglichkeiten ein positives Fazit und lobte erneut den Gegner: „Nochmal ein Kompliment an Oldenburg. Sie haben versucht, Fußball zu spielen. Sie haben eine gute Mannschaft und werden noch viele Punkte holen.“

Für Nordhorn steht nach drei Saisonspielen die maximale Ausbeute. „Wir sind zufrieden, sagte Faber und fügte mit Blick auf die Bilanz hinzu: „Drei Spiele, neun Punkte. Das sind 100 Prozent.“ So legte die Eintracht vor. Oldenburg hingegen konnte die ungeschlagene Bilanz aus der Vorsaison gegen die Eintracht nicht fortsetzen und kassierte auch in der laufenden Saison die erste Niederlage.