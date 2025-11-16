"Kompliment an Bruckmühl": Aschheim gibt Vorsprung aus der Hand

Nach einer 2:0-Führung muss sich Aschheim mit einem 2:2-Unentschieden begnügen und bleibt damit sechs Punkte hinter Forstinning.

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben sich mit einem 2:2 beim SV Bruckmühl in die Winterpause verabschiedet und dabei eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. „Das war ärgerlich – zumal wir bei den Gegentoren vor den beiden Standards auch noch unnötig foulen und hinten dann schlecht aussehen“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento.

Beim Anschlusstreffer der Heimelf rutschte ein Freistoß von Luca Piga durch die gesamte FCA-Abwehr und überraschte auch Keeper Pascal Jakob (70.), dann erzielte auch der eingewechselte Patrick Gigla sein erstes Saisontor (87.).

Bei einem Spiel weniger hat der Tabellenzweite sechs Punkte Rückstand auf den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter VfB Forstinning und haderte mit dem Remis ebenso wie der Gastgeber, der zwar einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf eroberte, dem FCA aber bei beiden Treffern mit individuellen Fehlern die Tür öffnete.

„Von unserer Seite war das einfach zu wenig“

In der an Höhepunkten armen ersten Hälfte spekulierte Antonio Saponaro nach einem weiten Pass von Alexander Gschwend zunächst gegen drei ihn bedrängende Verteidiger und profitierte davon, dass SVB-Keeper Maximilian Gröbmeyer über den Ball schlug (41.). Kurz nach der Pause enteilte Didier Nguelefack über die rechte Seite: Patrick Kunze verpasste den Ball, Lukas Helldobler verlor den Zweikampf, und der Stürmer düpierte auch noch Torwart Gröbmeyer (52.).

Die Führung hätte dem Favoriten eigentlich Sicherheit geben müssen, doch die wenigen Torchancen boten sich fortan der Heimelf. „Kompliment an Bruckmühl – die Mannschaft war giftiger und hat bis zum Schluss daran geglaubt“, sagte FCA-Coach Contento: „Von unserer Seite war das einfach zu wenig.“