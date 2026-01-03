Komplettes Trainerteam verlängert beim PSV Neumünster

Trainer-Team des PSV Neumünster ( v. l.): Timo Rosenfeld, Nils Voss, Dennis Buthmann, Michael Krause (TW-Trainer) – Foto: Trainer-Team des PSV Neumü

Der PSV Union Neumünster kann auch über die laufende Spielzeit hinaus auf sein bewährtes Trainerteam bauen. Dennis Buthmann, Nils Voss, Timo Rosenfeld und Torwarttrainer Michael Krause haben ihre Verträge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert und werden den Verein somit auch in der Saison 2026/27 gemeinsam betreuen.

Stimmen aus dem Trainerteam Trainer Dennis Buthmann zeigt sich dankbar und überzeugt vom eingeschlagenen Weg und sagte in der Pressemeldung des Oberligisten: „Ich bedanke mich für das Vertrauen des Vereins und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit beim PSV. Besonders freue ich mich, dass wir als gesamtes Trainer- und Funktionsteam zusammenbleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und in Zukunft sportlich erfolgreich sein werden.“

Auch Trainer Nils Voss sieht in der Verlängerung ein wichtiges Signal: „Ich freue mich sehr, dass das Trainerteam in dieser Konstellation zusammenbleibt. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft ist äußerst positiv und macht große Freude. Ich bin überzeugt, dass diese Kontinuität der Startschuss für eine erfolgreiche Rückrunde sein wird, in der wir in dem ein oder anderen Spiel noch etwas gutzumachen haben.“ Co-Timo Rosenfeld möchte mit dem Tabellenneunten auch wieder in die obere Hälfte zurück und ergänzt: „Ich bin stolz, in der nächsten Saison weiterhin Teil der PSV-Familie zu sein, und möchte dabei helfen, die Mannschaft wieder zu sportlicher Höchstleistung zu führen.“