Komplettes Trainerteam verlängert beim PSV Neumünster

Der PSV Union Neumünster kann auch über die laufende Spielzeit hinaus auf sein bewährtes Trainerteam bauen. Dennis Buthmann, Nils Voss, Timo Rosenfeld und Torwarttrainer Michael Krause haben ihre Verträge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert und werden den Verein somit auch in der Saison 2026/27 gemeinsam betreuen.
Trainer Dennis Buthmann zeigt sich dankbar und überzeugt vom eingeschlagenen Weg und sagte in der Pressemeldung des Oberligisten: „Ich bedanke mich für das Vertrauen des Vereins und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit beim PSV. Besonders freue ich mich, dass wir als gesamtes Trainer- und Funktionsteam zusammenbleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und in Zukunft sportlich erfolgreich sein werden.“
Auch Trainer Nils Voss sieht in der Verlängerung ein wichtiges Signal: „Ich freue mich sehr, dass das Trainerteam in dieser Konstellation zusammenbleibt. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft ist äußerst positiv und macht große Freude. Ich bin überzeugt, dass diese Kontinuität der Startschuss für eine erfolgreiche Rückrunde sein wird, in der wir in dem ein oder anderen Spiel noch etwas gutzumachen haben.“
Co-Timo Rosenfeld möchte mit dem Tabellenneunten auch wieder in die obere Hälfte zurück und ergänzt: „Ich bin stolz, in der nächsten Saison weiterhin Teil der PSV-Familie zu sein, und möchte dabei helfen, die Mannschaft wieder zu sportlicher Höchstleistung zu führen.“
Die Vertragsverlängerungen werden nicht nur intern, sondern auch im Vereinsumfeld als starkes Zeichen wahrgenommen. „Die Zusammenarbeit mit Dennis, Nils, Timo und auch Michael ist von großer Stabilität, Fachkompetenz und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Auch wenn der Oktober sportlich unzufrieden verlaufen ist, so sind wir dennoch von der Qualität im Trainerteam überzeugt. Die Verlängerung ist daher ein konsequenter Schritt und ein klares Bekenntnis zur Kontinuität an der Seitenlinie“, heißt es aus dem Umfeld des PSV.
Gerade mit Blick auf die kommenden Jahre setzt der PSV Union Neumünster bewusst auf Verlässlichkeit. Die Entscheidung verschafft dem Verein wichtige Planungssicherheit und ermöglicht es, den sportlichen und strukturellen Weg konsequent weiterzugehen. Für die Mannschaft bedeutet dies, auch künftig mit vertrauten Ansprechpartnern zu arbeiten und Entwicklungen nachhaltig voranzutreiben.
Zum Jahreswechsel sendet der PSV Union Neumünster damit ein deutliches Signal: Kontinuität statt Schnellschüsse. Der Verein blickt optimistisch in die Zukunft und ist überzeugt, gemeinsam mit dem bestehenden Trainerteam die sportliche Entwicklung erfolgreich aufzunehmen und fortzusetzen.