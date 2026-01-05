Komplettes Trainerteam verlängert bei der 2. Mannschaft der SGO

Die 2. Mannschaft der SG Osterfeld kann auch über die laufende Spielzeit hinaus auf sein bewährtes Trainerteam bauen. Giuseppe Minnella, Martin Schubert und Torwarttrainerin Vivien Weinberger haben jeweils um ein weiteres Jahr verlängert und werden den Verein somit auch in der Saison 2026/27 gemeinsam

Trotz einem großen Umbruch rund um das neue Trainerteam Minnella, Schubert und Weinberger, schaffte es das Trainerteam im ersten halben Jahr der Saison 25/26 eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu bringen. Neben 17 Neuzugängen, stehen mittlerweile 15 Abgänge gegenüber. Dennoch ist eine deutliche Entwicklung der jungen Mannschaft zu erkennen, sodass wir als Verein froh über diese frühzeitige Verlängerung mit dem Trainerteam sind.

Auch wenn es sportlich noch etwas besser hätte verlaufen können, so sind wir dennoch von der Qualität im Trainerteam überzeugt. Die Verlängerung ist daher ein konsequenter Schritt und ein klares Bekenntnis zur Kontinuität an der Seitenlinie“, heißt es aus dem Umfeld des SGO.