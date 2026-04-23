Komplettes Team sagt zu

– Foto: Joachim Striepecke

Bei der SG Nordkreis herrscht früh Klarheit für die kommende Spielzeit: Wie der Verein mitteilte, haben sowohl das gesamte Trainerteam als auch der komplette Kader ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Für den Kreisoberligisten ist das ein starkes Signal der Geschlossenheit – und ein Hinweis darauf, dass der eingeschlagene Weg gemeinsam fortgesetzt werden soll.

Gerade im Amateurfußball, in dem personelle Veränderungen häufig zum Sommer gehören, besitzt eine solche Planungssicherheit besonderes Gewicht. Die SG Nordkreis kann damit nicht nur auf Kontinuität auf der Bank bauen, sondern auch auf ein eingespieltes Aufgebot, das sich in der kommenden Runde erneut den Herausforderungen der Kreisoberliga Gießen/Marburg Nord stellen will.

Für Trainer Tobias Leisge und den spielenden Co-Trainer Nils Ruppel bedeutet die geschlossene Zusage des Kaders eine komfortable Ausgangslage. Die Verantwortlichen erhalten früh die Gewissheit, mit welchem Personal sie arbeiten können – ein Vorteil, der in der Vorbereitung und bei der inhaltlichen Ausrichtung auf die neue Saison kaum zu unterschätzen ist.