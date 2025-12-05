Komplettes Aus drohte: Neustart in Wolfsegg

In den vergangenen Jahren hatte es der Herrenfußball im Burgdorf nicht leicht. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse im Jahr 2011 war die SpVgg Wolfsegg 13 Jahre lang eine feste Größe in dieser Liga. Doch der stetige Abstiegskampf forderte seinen Tribut: In der Saison 2023/24 musste die Mannschaft schließlich den Gang in die A-Klasse antreten. Der Abstieg führte zum Bruch – viele Führungsspieler verließen den Verein oder beendeten ihre Karriere. Eine eigenständige Herrenmannschaft war nicht mehr zu stellen.

Um den Spielbetrieb dennoch zu sichern, schloss sich die SpVgg Wolfsegg einer Spielgemeinschaft mit zwei Stammvereinen der JFG Naab-Regen an: dem FC Pielenhofen-Adlersberg II und dem FSV Steinsberg II. Diese Partnerschaft, für deren Unterstützung sich der Verein ausdrücklich bedankt, trat in der A-Klasse 3 an, konnte die Liga jedoch nicht halten. Da für die neue Saison keine gemeinsame Lösung gefunden wurde und sich kurzfristig auch kein neuer Partner finden ließ, stand der Herrenfußball in Wolfsegg kurz vor dem Aus.



Doch das „gallische Dorf“ Wolfsegg gab nicht auf! Man setzte alles auf eine Karte und probierte es wieder alleine. Nur durch einen starken Schulterschluss zwischen Gesamtverein und Dorfgemeinschaft konnte der „Worst Case“, die komplette Auflösung der Herrenabteilung, verhindert werden. Besonders das Engagement von Abteilungsleiter Michael Niederfellner, Benedikt Mayer, den langjährigen Fußballern Sebastian Mayer und Roland Schmidt, dem 1. Vorsitzenden Michael Wöhrl sowie dem neuen Trainer Michael Pleyer legte den Grundstein für den Neustart.







Rekordspieler und Spielertrainer Michael Pleyer leitet nun das Wolfsrudel. – Foto: Andreas Renner





Nach einem Infoabend mit anschließendem Schnuppertraining konnten zwölf neue Spieler gewonnen und in die Mannschaft integriert werden – teils aus der ehemaligen Spielgemeinschaft, teils durch Reaktivierungen oder Neuzugänge aus anderen Vereinen. Mit einer gesunden Mischung aus jungen, motivierten Spielern, erfahrenen Kreisklassen-Veteranen und der Unterstützung der AH wagte die SpVgg Wolfsegg in der Saison 2025/26 in der B-Klasse 3 den Neuanfang.



Zur Winterpause kann das Team nun ein erstes positives Fazit ziehen: Mit 12 Punkten aus 10 Spielen und Tabellenplatz fünf hat sich die Mannschaft in der Liga etabliert und kann zufrieden in die Feiertage gehen. In der Rückrunde möchte das Team an diese Leistungen anknüpfen, das Maximum aus den verbleibenden Spielen herausholen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen – mit dem Ziel, als eigenständiger Verein wieder an alte Erfolge anzuknüpfen.