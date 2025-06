Kompletter Umbruch bei der Zweiten Mannschaft von Alemannia Mariadorf nach Abstieg in die Kreisliga C !!!

Nach dem Abstieg in die Kreisliga C hat unsere Zweite Mannschaft von Alemannia Mariadorf einen radikalen Neuanfang eingeleitet. Das Team wurde nahezu vollständig erneuert: 24 Spieler der ehemaligen Ersten Mannschaft von GA Ofden schließen sich unserem Verein an.