Ligavorschau
Der GSV Breitenbrunn bestreitet das Topspiel am Mittwochabend.
Der GSV Breitenbrunn bestreitet das Topspiel am Mittwochabend. – Foto: Carsten Koch -Archiv

Kompletter Spieltag in der B-Liga steht an

Vorschau auf die Englische Woche +++ Topspiel in Breitenbrunn

Odenwaldkreis. In der B-Liga steht ein kompletter Spieltag an. Im Fokus steht dabei das Topspiel von Tabellenführer GSV Breitenbrunn gegen Verfolger SG Rimhorn/Neustadt II am Mittwoch (19.30 Uhr).

Heute, 19:30 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
19:30

Die Breitenbrunner durchlebten zuletzt eine Schwächephase, gaben unglücklich zwei Zähler beim 2:2 gegen Würzberg ab und erhielten bei der Günterfürster Reserve mit 1:5 einen herben Dämpfer. Doch die Mannschaft um Spielertrainer Chris Volk ist wieder da, schlug Fränkisch-Crumbachs Zweite klar mit 4:0. Nun also die Standortbestimmung gegen die Kreisoberliga-Reserve, die bislang auch noch nicht wirklich stabil war: Alleine die 1:5-Schlappe beim spielstarken VfL Michelstadt II dürfte Trainer Niko Kotsikas rat- und sprachlos gemacht haben. In Breitenbrunn wird es sicher darauf ankommen, dass die Rimhorner von Beginn an die Zweikämpfe annehmen, wenn sie erstmals die Spitze übernehmen wollen.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
19:00

Weiter spielt am Mittwoch der TSV Günterfürst II gegen den SV Beerfelden (19 Uhr). Günterfürst II liegt nur drei Zähler hinter dem Spitzenduo und könnte mit einem Heimsieg bis auf Rang drei hochklettern. Noch ist die erste Tabellenhälfte eng beieinander: Auch der TV Hetzbach (spielt um 19 Uhr gegen Steinbach II) oder der SV Lützelbach (um 19 Uhr gegen Sandbach II) sind in Lauerstellung. Darüber hinaus spielen KSV Haingrund – VfL Michelstadt II (19 Uhr) und Spvgg. Kinzigtal – TV Fränkisch-Crumbach II (19 Uhr). Am Freitag prüft die SG Bad König/Zell II die Form der SG Rimhorn/Neustadt II (18.30 Uhr).

Die weiteren Partien im Überblick:

Heute, 19:00 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
19:00

Mi., 08.10.2025, 19:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
19:00

Mi., 10.09.2025, 19:00 Uhr
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
19:00

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
19:30

Thomas NikellaAutor