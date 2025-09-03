Kompletter Spieltag in der B-Liga steht an

Odenwaldkreis. In der B-Liga steht ein kompletter Spieltag an. Im Fokus steht dabei das Topspiel von Tabellenführer GSV Breitenbrunn gegen Verfolger SG Rimhorn/Neustadt II am Mittwoch (19.30 Uhr).

Die Breitenbrunner durchlebten zuletzt eine Schwächephase, gaben unglücklich zwei Zähler beim 2:2 gegen Würzberg ab und erhielten bei der Günterfürster Reserve mit 1:5 einen herben Dämpfer. Doch die Mannschaft um Spielertrainer Chris Volk ist wieder da, schlug Fränkisch-Crumbachs Zweite klar mit 4:0. Nun also die Standortbestimmung gegen die Kreisoberliga-Reserve, die bislang auch noch nicht wirklich stabil war: Alleine die 1:5-Schlappe beim spielstarken VfL Michelstadt II dürfte Trainer Niko Kotsikas rat- und sprachlos gemacht haben. In Breitenbrunn wird es sicher darauf ankommen, dass die Rimhorner von Beginn an die Zweikämpfe annehmen, wenn sie erstmals die Spitze übernehmen wollen.

Weiter spielt am Mittwoch der TSV Günterfürst II gegen den SV Beerfelden (19 Uhr). Günterfürst II liegt nur drei Zähler hinter dem Spitzenduo und könnte mit einem Heimsieg bis auf Rang drei hochklettern. Noch ist die erste Tabellenhälfte eng beieinander: Auch der TV Hetzbach (spielt um 19 Uhr gegen Steinbach II) oder der SV Lützelbach (um 19 Uhr gegen Sandbach II) sind in Lauerstellung. Darüber hinaus spielen KSV Haingrund – VfL Michelstadt II (19 Uhr) und Spvgg. Kinzigtal – TV Fränkisch-Crumbach II (19 Uhr). Am Freitag prüft die SG Bad König/Zell II die Form der SG Rimhorn/Neustadt II (18.30 Uhr).

Die weiteren Partien im Überblick:

