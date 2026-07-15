 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Kompletter Oberliga-Spielplan: Fortuna U23 eröffnet Saison

Der FVN hat den Spielplan der Oberliga Niederrhein 2026/27 veröffentlicht. Fortuna Düsseldorf U23 eröffnet die Saison gegen den TSV Meerbusch, parallel steht für den VfL Jüchen-Garzweiler eine weite Auswärtsreise an.

von André Nückel · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser
Fortuna Düsseldorf U23 startet mit einem Heimspiel.
Fortuna Düsseldorf U23 startet mit einem Heimspiel. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat den Spielplan der Oberliga Niederrhein veröffentlicht. Das Auftaktspiel der Saison 2026/27 bestreiten am 14. August Regionalliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf U23 und der TSV Meerbusch, etwas später am Freitagabend duellieren sich auch Blau-Weiß Dingden und der VfL Jüchen-Garzweiler.

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Zudem kommt es am 1. Spieltag zum Kräftemessen der beiden anderen Regionalliga-Absteiger: SSVg Velbert gegen den Wuppertaler SV. Der KFC Uerdingen gastiert samstags bei der Holzheimer SG und hat dann am 2. Spieltag bereits ein Kracher-Heimspiel, wenn Düsseldorf II gastiert. Dann muss Jüchen übrigens pausieren, weil der SC St. Tönis im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt trifft.

Die vermutlich zuschauerstärkste Paarung steigt am 14. November in der Grotenburg, wenn der KFC den Wuppertaler SV empfängt. Am letzten Spieltag des Jahres, am 20. Dezember, gastiert der WSV zudem bei Ratingen 04/19. Weiter geht es Mitte Februar mit dem ersten Rückrunden-Spieltag. Saisonende ist am 13. Juni.

Alle Spieltage der Oberliga-Saison 2026/27 in der Übersicht

1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - TSV Meerbusch
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSVg Velbert - Wuppertaler SV
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 16.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 23.08.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
So., 23.08.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Scherpenberg
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.09.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SSVg Velbert
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 06.09.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Sportfreunde Baumberg

5. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Büderich
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Monheim
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 13.09.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Wuppertaler SV

6. Spieltag
Sa., 19.09.26 16:00 Uhr Wuppertaler SV - Holzheimer SG
Sa., 19.09.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck
So., 20.09.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - Fortuna Düsseldorf II
So., 20.09.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Scherpenberg
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SSVg Velbert
So., 20.09.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20
So., 20.09.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 20.09.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden

7. Spieltag
Mi., 16.09.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV
Fr., 25.09.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck
So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 27.09.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Monheim
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich

8. Spieltag
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SSVg Velbert
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20
So., 04.10.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Scherpenberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck
So., 04.10.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Fortuna Düsseldorf II
So., 04.10.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Meerbusch
So., 04.10.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG

9. Spieltag
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Büderich
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - SV Blau-Weiß Dingden
So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Wuppertaler SV

10. Spieltag
Fr., 16.10.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Fortuna Düsseldorf II
So., 18.10.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 18.10.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - KFC Uerdingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Scherpenberg
So., 18.10.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSVg Velbert
So., 18.10.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG
So., 18.10.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

11. Spieltag
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Holzheimer SG
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 24.10.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim
So., 25.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Wuppertaler SV
So., 25.10.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Büderich
So., 25.10.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfL Jüchen-Garzweiler

12. Spieltag
Fr., 06.11.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - TSV Meerbusch
Fr., 06.11.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - Fortuna Düsseldorf II
So., 08.11.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen
So., 08.11.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SSVg Velbert
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Scherpenberg
So., 08.11.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 08.11.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg
So., 08.11.26 15:30 Uhr FC Büderich - ETB Schwarz-Weiß Essen

13. Spieltag
Fr., 13.11.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.11.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Wuppertaler SV
So., 15.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich
So., 15.11.26 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 15.11.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Ratingen 04/19

14. Spieltag
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - SV Scherpenberg
So., 29.11.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 29.11.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SSVg Velbert
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck
So., 29.11.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen
So., 29.11.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.11.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

15. Spieltag
Fr., 04.12.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Sportfreunde Baumberg
Sa., 05.12.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich
So., 06.12.26 14:15 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20
So., 06.12.26 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG
So., 06.12.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19
So., 06.12.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Wuppertaler SV
So., 06.12.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.12.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SpVg Schonnebeck

16. Spieltag
Fr., 11.12.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Ratingen 04/19
Fr., 11.12.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 11.12.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Monheim
Fr., 11.12.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck
So., 13.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Scherpenberg
So., 13.12.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
So., 13.12.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 13.12.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TSV Meerbusch
So., 13.12.26 15:30 Uhr FC Büderich - 1. Spvg. Solingen Wald 03

17. Spieltag
Fr., 18.12.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20
So., 20.12.26 14:15 Uhr SV Sonsbeck - Fortuna Düsseldorf II
So., 20.12.26 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 20.12.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV
So., 20.12.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck
So., 20.12.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich
So., 20.12.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG
So., 20.12.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SSVg Velbert
So., 20.12.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SV Blau-Weiß Dingden

18. Spieltag
Fr., 12.02.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SSVg Velbert
Sa., 13.02.27 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 14.02.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Fortuna Düsseldorf II
So., 14.02.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden
So., 14.02.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 14.02.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck
So., 14.02.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Scherpenberg
So., 14.02.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC St. Tönis 1911/20

19. Spieltag
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - KFC Uerdingen
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 19.02.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim
So., 21.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Sonsbeck
So., 21.02.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Wuppertaler SV
So., 21.02.27 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19
So., 21.02.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfL Jüchen-Garzweiler

20. Spieltag
Fr., 26.02.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - FC Büderich
Sa., 27.02.27 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Sportfreunde Baumberg
So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SSVg Velbert
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 28.02.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 28.02.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Blau-Weiß Dingden
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Scherpenberg
So., 28.02.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Fortuna Düsseldorf II

21. Spieltag
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - SV Sonsbeck
Fr., 05.03.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - KFC Uerdingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Wuppertaler SV
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
So., 07.03.27 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

22. Spieltag
Fr., 12.03.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 12.03.27 19:30 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
So., 14.03.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Fortuna Düsseldorf II
So., 14.03.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - Holzheimer SG
So., 14.03.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
So., 14.03.27 15:30 Uhr FC Büderich - SSVg Velbert
So., 14.03.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SV Scherpenberg

23. Spieltag
Fr., 19.03.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - TSV Meerbusch
Sa., 20.03.27 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Ratingen 04/19
So., 21.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 21.03.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Büderich
So., 21.03.27 15:00 Uhr Holzheimer SG - Wuppertaler SV
So., 21.03.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

24. Spieltag
Mi., 17.03.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SSVg Velbert
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG
Do., 25.03.27 20:00 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
Do., 25.03.27 20:00 Uhr KFC Uerdingen - TSV Meerbusch
Do., 25.03.27 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen
Do., 25.03.27 20:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Scherpenberg
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SV Sonsbeck

25. Spieltag
Fr., 02.04.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - KFC Uerdingen
Fr., 02.04.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SpVg Schonnebeck
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
So., 04.04.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 04.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Wuppertaler SV
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden

26. Spieltag
Fr., 09.04.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Scherpenberg
So., 11.04.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch
So., 11.04.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck
So., 11.04.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 11.04.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SSVg Velbert
So., 11.04.27 15:30 Uhr FC Büderich - Fortuna Düsseldorf II
So., 11.04.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - KFC Uerdingen

27. Spieltag
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 17.04.27 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SpVg Schonnebeck
So., 18.04.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV

28. Spieltag
Fr., 23.04.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Sonsbeck
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - SSVg Velbert
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 25.04.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - KFC Uerdingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
So., 25.04.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 25.04.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Fortuna Düsseldorf II
So., 25.04.27 15:30 Uhr FC Büderich - SV Scherpenberg

29. Spieltag
Fr., 30.04.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 30.04.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Holzheimer SG
So., 02.05.27 15:00 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19
So., 02.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 02.05.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
So., 02.05.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Monheim

30. Spieltag
Fr., 07.05.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SSVg Velbert
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg
Sa., 08.05.27 16:00 Uhr Wuppertaler SV - KFC Uerdingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 09.05.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 09.05.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 09.05.27 15:30 Uhr FC Büderich - SV Sonsbeck
So., 09.05.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Scherpenberg

31. Spieltag
Fr., 21.05.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Monheim
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SpVg Schonnebeck
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19
So., 23.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Fortuna Düsseldorf II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Holzheimer SG
So., 23.05.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich
So., 23.05.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Wuppertaler SV

32. Spieltag
Fr., 28.05.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.05.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Scherpenberg
Fr., 28.05.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 30.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert
So., 30.05.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim
So., 30.05.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch
So., 30.05.27 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen
So., 30.05.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Sonsbeck

33. Spieltag
Fr., 04.06.27 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.06.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SSVg Velbert
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Baumberg
So., 06.06.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Holzheimer SG
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck
So., 06.06.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Wuppertaler SV
So., 06.06.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Büderich

34. Spieltag
Fr., 11.06.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - Ratingen 04/19
Fr., 11.06.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Sonsbeck
Fr., 11.06.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - SV Scherpenberg
So., 13.06.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim
So., 13.06.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 13.06.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 13.06.27 15:30 Uhr FC Büderich - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 13.06.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen
So., 13.06.27 15:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch

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