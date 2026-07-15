Kompletter Oberliga-Spielplan: Fortuna U23 eröffnet Saison

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Scherpenberg
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.09.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SSVg Velbert
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 06.09.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Sportfreunde Baumberg5. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Büderich
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Monheim
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 13.09.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Wuppertaler SV6. Spieltag
Sa., 19.09.26 16:00 Uhr Wuppertaler SV - Holzheimer SG
Sa., 19.09.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck
So., 20.09.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - Fortuna Düsseldorf II
So., 20.09.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Scherpenberg
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SSVg Velbert
So., 20.09.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20
So., 20.09.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 20.09.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden7. Spieltag
Mi., 16.09.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV
Fr., 25.09.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck
So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 27.09.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Monheim
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich8. Spieltag
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SSVg Velbert
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20
So., 04.10.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Scherpenberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck
So., 04.10.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Fortuna Düsseldorf II
So., 04.10.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Meerbusch
So., 04.10.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG9. Spieltag
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Büderich
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - SV Blau-Weiß Dingden
So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Wuppertaler SV10. Spieltag
Fr., 16.10.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Fortuna Düsseldorf II
So., 18.10.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 18.10.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - KFC Uerdingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Scherpenberg
So., 18.10.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSVg Velbert
So., 18.10.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG
So., 18.10.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg11. Spieltag
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Holzheimer SG
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 24.10.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim
So., 25.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Wuppertaler SV
So., 25.10.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Büderich
So., 25.10.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfL Jüchen-Garzweiler12. Spieltag
Fr., 06.11.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - TSV Meerbusch
Fr., 06.11.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - Fortuna Düsseldorf II
So., 08.11.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen
So., 08.11.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SSVg Velbert
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Scherpenberg
So., 08.11.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 08.11.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg
So., 08.11.26 15:30 Uhr FC Büderich - ETB Schwarz-Weiß Essen13. Spieltag
Fr., 13.11.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.11.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Wuppertaler SV
So., 15.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich
So., 15.11.26 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 15.11.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Ratingen 04/1914. Spieltag
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - SV Scherpenberg
So., 29.11.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 29.11.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SSVg Velbert
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck
So., 29.11.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen
So., 29.11.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.11.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch15. Spieltag
Fr., 04.12.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Sportfreunde Baumberg
Sa., 05.12.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich
So., 06.12.26 14:15 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20
So., 06.12.26 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG
So., 06.12.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19
So., 06.12.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Wuppertaler SV
So., 06.12.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.12.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SpVg Schonnebeck16. Spieltag
Fr., 11.12.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Ratingen 04/19
Fr., 11.12.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 11.12.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Monheim
Fr., 11.12.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck
So., 13.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Scherpenberg
So., 13.12.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
So., 13.12.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 13.12.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TSV Meerbusch
So., 13.12.26 15:30 Uhr FC Büderich - 1. Spvg. Solingen Wald 0317. Spieltag
Fr., 18.12.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20
So., 20.12.26 14:15 Uhr SV Sonsbeck - Fortuna Düsseldorf II
So., 20.12.26 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 20.12.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV
So., 20.12.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck
So., 20.12.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich
So., 20.12.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG
So., 20.12.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SSVg Velbert
So., 20.12.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SV Blau-Weiß Dingden18. Spieltag
Fr., 12.02.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SSVg Velbert
Sa., 13.02.27 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 14.02.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Fortuna Düsseldorf II
So., 14.02.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden
So., 14.02.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 14.02.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck
So., 14.02.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Scherpenberg
So., 14.02.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC St. Tönis 1911/2019. Spieltag
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - KFC Uerdingen
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 19.02.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim
So., 21.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Sonsbeck
So., 21.02.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Wuppertaler SV
So., 21.02.27 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19
So., 21.02.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfL Jüchen-Garzweiler20. Spieltag
Fr., 26.02.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - FC Büderich
Sa., 27.02.27 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Sportfreunde Baumberg
So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SSVg Velbert
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 28.02.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 28.02.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Blau-Weiß Dingden
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Scherpenberg
So., 28.02.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Fortuna Düsseldorf II21. Spieltag
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - SV Sonsbeck
Fr., 05.03.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - KFC Uerdingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Wuppertaler SV
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
So., 07.03.27 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck22. Spieltag
Fr., 12.03.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 12.03.27 19:30 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
So., 14.03.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Fortuna Düsseldorf II
So., 14.03.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - Holzheimer SG
So., 14.03.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
So., 14.03.27 15:30 Uhr FC Büderich - SSVg Velbert
So., 14.03.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SV Scherpenberg23. Spieltag
Fr., 19.03.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - TSV Meerbusch
Sa., 20.03.27 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Ratingen 04/19
So., 21.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 21.03.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Büderich
So., 21.03.27 15:00 Uhr Holzheimer SG - Wuppertaler SV
So., 21.03.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck24. Spieltag
Mi., 17.03.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SSVg Velbert
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG
Do., 25.03.27 20:00 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
Do., 25.03.27 20:00 Uhr KFC Uerdingen - TSV Meerbusch
Do., 25.03.27 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen
Do., 25.03.27 20:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Scherpenberg
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SV Sonsbeck25. Spieltag
Fr., 02.04.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - KFC Uerdingen
Fr., 02.04.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SpVg Schonnebeck
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
So., 04.04.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 04.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Wuppertaler SV
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden26. Spieltag
Fr., 09.04.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Scherpenberg
So., 11.04.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch
So., 11.04.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck
So., 11.04.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 11.04.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SSVg Velbert
So., 11.04.27 15:30 Uhr FC Büderich - Fortuna Düsseldorf II
So., 11.04.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - KFC Uerdingen27. Spieltag
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 17.04.27 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SpVg Schonnebeck
So., 18.04.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV28. Spieltag
Fr., 23.04.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Sonsbeck
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - SSVg Velbert
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 25.04.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - KFC Uerdingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
So., 25.04.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 25.04.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Fortuna Düsseldorf II
So., 25.04.27 15:30 Uhr FC Büderich - SV Scherpenberg29. Spieltag
Fr., 30.04.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 30.04.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Holzheimer SG
So., 02.05.27 15:00 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19
So., 02.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 02.05.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
So., 02.05.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Monheim30. Spieltag
Fr., 07.05.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SSVg Velbert
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg
Sa., 08.05.27 16:00 Uhr Wuppertaler SV - KFC Uerdingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 09.05.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 09.05.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 09.05.27 15:30 Uhr FC Büderich - SV Sonsbeck
So., 09.05.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Scherpenberg31. Spieltag
Fr., 21.05.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Monheim
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SpVg Schonnebeck
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19
So., 23.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Fortuna Düsseldorf II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Holzheimer SG
So., 23.05.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich
So., 23.05.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Wuppertaler SV32. Spieltag
Fr., 28.05.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.05.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Scherpenberg
Fr., 28.05.27 20:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 30.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert
So., 30.05.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim
So., 30.05.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch
So., 30.05.27 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen
So., 30.05.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Sonsbeck33. Spieltag
Fr., 04.06.27 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.06.27 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - SSVg Velbert
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Baumberg
So., 06.06.27 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Holzheimer SG
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck
So., 06.06.27 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Wuppertaler SV
So., 06.06.27 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Büderich34. Spieltag
Fr., 11.06.27 19:30 Uhr Wuppertaler SV - Ratingen 04/19
Fr., 11.06.27 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Sonsbeck
Fr., 11.06.27 19:30 Uhr SSVg Velbert - SV Scherpenberg
So., 13.06.27 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim
So., 13.06.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 13.06.27 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 13.06.27 15:30 Uhr FC Büderich - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 13.06.27 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen
So., 13.06.27 15:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch