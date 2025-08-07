Kompletter Neustart: Arnoldsweiler stellt sich fast komplett neu auf

Nach einem vierten Platz und umfassendem Umbruch will Viktoria Arnoldsweiler mit neuem Gesicht Stabilität in der Landesliga finden. Trainer Stephan Langen setzt auf Entwicklung – mit einem klaren Ziel.

Ein vierter Tabellenplatz, 56 Punkte und eine solide Tordifferenz von +27 – auf dem Papier liest sich die vergangene Saison von Viktoria Arnoldsweiler durchaus erfolgreich. Doch die Zahlen täuschen über die Umbrüche hinweg, die den Klub spätestens zur neuen Spielzeit grundlegend verändert haben. Mittendrin: Stephan Langen, der das Traineramt ursprünglich erst zur Saison 2025/26 übernehmen sollte – aber früher ranmusste.

Die Vorbereitung begann am 11. Juli – mit positiven Eindrücken. „Organisatorisch läuft vieles gut, wenn auch nicht perfekt. Aber wir haben ja noch Zeit“, sagt Langen. Besonders freut ihn, wie schnell die neue Mannschaft zusammengewachsen ist. Der Altersdurchschnitt ist niedrig, viele Spieler kommen aus anderen Ligen – entsprechend überraschend sei die schnelle Integration. „Das war so nicht abzusehen. Das gibt uns Rückenwind.“

Mit dem Neustart zur neuen Saison hat sich bei der Viktoria fast alles verändert. „Nahezu die komplette Mannschaft wurde ausgetauscht“, stellt Langen fest. Grund dafür waren strukturelle Entscheidungen, aber auch die Notwendigkeit eines Umbruchs. Der neue Kader steht – mit kleineren Lücken: „Gerade in der Innenverteidigung wollen wir noch nachlegen.“ Zwei bis drei Probespieler könnten den finalen Feinschliff bringen.

Dennoch bleibt das Saisonziel bewusst niedrig angesetzt: Klassenerhalt. „Wir wollen möglichst früh viele Punkte sammeln“, sagt Langen und ergänzt: „Entwicklung steht an erster Stelle – jeder einzelne Spieler soll auf und neben dem Platz wachsen.“ Auch Rückschläge seien einkalkuliert. Entscheidend sei, wie die Mannschaft diese verkrafte. „Dann kann sich in einem Jahr die Perspektive ganz anders darstellen.“

Die Konkurrenz schätzt Langen differenziert ein. Die Favoriten? Für ihn klar: Absteiger Hürth, Dauerrivale Verlautenheide und der SV Breinig, der „mindestens so stark wie letzte Saison“ sei. Schafhausen als weiterer Absteiger müsse sich erst finden. Und dann gebe es noch Mannschaften wie Uevekoven, die mit viel Potenzial überraschen könnten.

Den Rückzug von Düren II aus der Liga – der erst nach Saisonende offiziell wurde – sieht Langen kritisch. „Es ist schade, dass nicht vor der Saison Klarheit herrschte. Ein weiterer Aufsteiger wäre verdient gewesen.“ Verständnis für die schwierige Lage beim FCD zeigt er trotzdem: „Die Aufgabe war riesig, da war das Scheitern absehbar.“

Für Viktoria Arnoldsweiler beginnt nun eine Saison, in der weniger das Ergebnis als der Prozess zählt. Ein neues Team, ein klarer Fokus auf Entwicklung und ein Trainer, der in kleinen Schritten Stabilität schaffen will – all das deutet darauf hin, dass Arnoldsweiler mehr als nur eine Zwischenlösung im Mittelfeld anstrebt. Doch bis dahin bleibt noch viel Arbeit.