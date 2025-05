„Kompletter Genickbruch“: Heimspiel-Siegesserie des TSV 1860 endet gegen RW Essen

Nach fünf Heimsiegen in Folge musste der TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen eine Pleite einstecken. Die Löwen ärgerten sich vor allem über ihre Gast-Geschenke.

München – Nach einer bewegenden Gedenkminute für Löwen-Legende Werner Lorant musste der TSV 1860 München einen bitteren Nachmittag erleben. Die beeindruckende Heimserie von fünf Siegen in Folge fand im Grünwalder Stadion ein jähes Ende. Gegen ein effizientes Rot-Weiss Essen konnten die Sechziger trotz engagierter Leistung nicht bestehen. Die Enttäuschung war den Spielern und Trainer Patrick Glöckner deutlich anzumerken, nachdem der angestrebte sechste Heimsieg in Folge verpasst wurde.

Die erste Halbzeit verlief ereignisarm, wie auch Kapitän Jesper Verlaat betonte: „Die erste Halbzeit war sehr mit wenigen Highlights bestückt. Man hat gemerkt, beide haben in der Rückrunde ihr Ziel erreicht.“ Torwart Marco Hiller, der zuletzt mit Wechselgerüchten in die Schlagzeilen geriet, bewahrte die Münchner mit einer wichtigen Parade kurz vor der Pause vor dem Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Essen effektiver und verdoppelte die Führung durch Torben Mürsel und Kaito Mizuta, ehe Verlaat per Anschlusstreffer zum 1:2 nochmal Hoffnung aufkeimen ließ. „Nach dem 1:2 haben wir kurz Blut geleckt. Da musst du dann aber zügig nachlegen“, erklärte Tim Danhof. Doch stattdessen fiel das entscheidende 1:3 durch Gäste-Stürmer Ramien Safi, was Verlaat als „kompletten Genickbruch“ bezeichnete.

Patrick Glöckner selbstkritisch – RWE-Trainer Koschinat bringt Presseraum zum Lachen

Glöckner analysierte selbstkritisch: „Es waren Geschenke, die man nicht verteilen darf, hier im heimischen Stadion.“ Der Trainer ärgerte sich besonders über das schnelle 1:3 kurz nach dem Anschlusstreffer seiner Mannschaft. Wäre das Spiel noch offen gewesen, hätte „ich das Spiel über die letzten 20 Minuten gerne gesehen“, so der Trainer.

Doch stattdessen bejubelten die Gäste aus Essen den endgültigen Klassenerhalt in der 3. Liga, die diesen in München gebührend feiern werden, wie Gäste-Coach Uwe Koschinat verriet. So könne sich der verletzt ausgewechselte Torschütze Torben Meisel seinen geschwollenen Knöchel sicher „wieder gesund saufen“, scherze Koschinat.

Wir wollen das Maximum rausholen

Philipp Maier

„Wir wollen das Maximum rausholen“

Philipp Maier, der von Beginn an starten durfte, betonte die Notwendigkeit, sich schnell wieder zu sammeln und auf die verbleibenden zwei Spiele zu blicken: „Wir wollen das Maximum rausholen. Sechs Punkte sind noch zu holen und die versuchen wir auch zu holen.“ Trotz der Enttäuschung blicken die Löwen auf eine insgesamt positive Rückrunde zurück.

Für die verbleibenden zwei Saisonspiele ist das Ziel klar: Die positiven Aspekte der Rückrunde bestätigen und mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. „Wir wollen diese Achterbahnfahrt der Gefühle vermeiden und die letzten zwei Spiele noch seriös und vernünftig zu Ende bringen“, so Verlaat. Danhof ergänzte: „Wir dürfen jetzt nicht zu negativ rangehen. Wir haben echt eine gute Serie gespielt und sind in ein gutes Fahrwasser gekommen, sodass wir jetzt nur zwei Spiele ohne Druck haben.“ (mg)

Die Noten des TSV 1860 München: Hiller 2 - Danhof 4 (89. Ott 0), Verlaat 2, Dulic 5, Lucoqui 5 (76. Reich 0) - Deniz 5 (66. Philipp 0), Maier 4 (76. Schifferl 0) - Wolfram 5 (66. Kozuki 0), Guttau 3, Abiama 4 - Hobsch 5.