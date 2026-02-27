Kompletter Bezirksliga-Kader verlängert und Landesliga-Stürmer bleibt

– Foto: Carsten Trebuth

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Verein wertet diese Entscheidung als klares Bekenntnis zu Vertrauen, Stabilität und gemeinsamen Zielen. Kurz vor dem Pflichtspielauftakt nach der Winterpause geht Heiningen mit personeller Kontinuität und geschlossenem Fokus in die zweite Saisonhälfte.

Der 1. FC Heiningen setzt in der Bezirksliga Neckar/Fils ein starkes Zeichen der Geschlossenheit. In intensiven Gesprächen mit der sportlichen Leitung um Oliver Hrabar und Claudio Belgiovine sowie dem Trainerteam einigte sich der komplette Kader auf eine Vertragsverlängerung bis 2027. Damit bleibt die Mannschaft unverändert zusammen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SKV Rutesheim

Beim SKV Rutesheim, Tabellenführer der Landesliga, Staffel 1, bleibt eine zentrale Offensivkraft an Bord: Laurin Stütz hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison für den Verein auf Torejagd gehen. Die Verlängerung gilt als wichtiger Baustein für die sportliche Kontinuität.

Sportlicher Leiter Pascal Haug bezeichnet Stütz als „absoluten Top-Stürmer“, dessen Entwicklung und Einfluss auf das Spiel enorm seien. Mit seiner Leistung übernehme er Verantwortung und gebe dem Team Orientierung. Auch Stütz selbst betont seine enge Bindung zum Verein und spricht von einer „Herzensangelegenheit“. Die Infrastruktur, das Umfeld und die Mannschaft hätten seine Entscheidung erleichtert.

Mit der Zusage ihres Torjägers sichert sich die SKV eine prägende Offensivfigur – und unterstreicht ihre Ambitionen für die kommende Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++