„Komplette Leere“ in Peiting: 0:4 gegen Bad Endorf besiegelt Bezirksliga-Abstieg

Es geht nach unten: Die Peitinger (hier Daniel Holzmann in einer Szene aus dem Hinspiel) müssen nach der 0:4-Klatsche in Bad Endorf runter in die Kreisliga. – Foto: Christian Heinrich

Nach der Niederlage in Bad Endorf steigt Peiting nach einem Jahr wieder in die Kreisliga ab. Nach dem 0:2 gingen beim TSV die Köpfe runter.

Nach einem Jahr ist das Gastspiel des TSV Peiting in der Bezirksliga schon wieder vorüber. Die Elf von Trainer Thomas Fischer unterlag im Rückspiel beim TSV Bad Endorf klar mit 0:4 (0:1). Bei der ersten Partie hatten sich beide Kontrahenten am vergangenen Mittwoch 2:2-Unentschieden getrennt. Während die Mannschaft aus dem Kurort in die finale Relegationsrunde einzog, schieden die Peitinger nach dieser Niederlage direkt aus. Mi., 21.05.2025, 19:45 Uhr TSV Peiting TSV Peiting TSV Bad Endorf Bad Endorf 2 2 Abpfiff

Richtig traurig war deshalb jedoch niemand. Am Ende einer langen Saison merkte das Team aus dem Pfaffenwinkel, wie viele Körner es über die vergangenen Monate gelassen hatte. Zwar konnte Thomas Fischer bis auf zwei Ausnahmen auf seinen gesamten Kader zurückgreifen, doch seinen Kickern fehlte die geistige und körperliche Frische für den letzten Kraftakt in dieser Runde. „Es war eine Kopfsache“, stellte der Coach fest. Während seine Mannschaft im Hinspiel in der Nachspielzeit noch den schmerzhaften Ausgleich kassierte, musste sie in Bad Endorf bereits in der ersten Minute den frühen Rückstand schlucken. Nachdem gleich zwei Mal der Versuch schiefgegangen war, den Ball zu klären, schweißte ihn Christian Heinl zur Führung in die Peitinger Maschen. „Das war ein bisschen unglücklich“, räumte Fischer ein.