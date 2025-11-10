– Foto: Detlev Drobeck

"Komplett verrücktes Spiel" Schüttorf siegt nach 0:3-Rückstand Erster Sieg nach vier sieglosen Spielen in Folge Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems FC Schüttorf GW Firrel

Was für ein Comeback des FC Schüttorf 09! Nach einer schwachen ersten Halbzeit lag die Mannschaft von Trainer Patrick Wensing beim SV Grün-Weiß Firrel bereits mit 0:3 zurück – doch dann zeigte das Team eine unglaubliche Reaktion und drehte das Spiel innerhalb von 40 Minuten in einen 5:3-Auswärtssieg.

Firrel erwischte den besseren Start: Felix Karius (5.) und Michael Olbrys (19.) trafen früh, ehe Oussama Marmouk (49.) kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie entschieden. Doch die Schüttorfer zeigten Moral und starteten eine eindrucksvolle Aufholjagd.

„Das war ein komplett verrücktes Spiel. Wir kommen in der ersten Halbzeit überhaupt nicht so rein, wie wir uns das vorgenommen haben. Trotzdem haben wir auch da unsere Chancen, machen die Tore für Firrel aber im Prinzip selbst.“ sah Dennis Große Vennekate, Co-Trainer der Schüttorfer. Nur eine Minute nach dem dritten Gegentreffer brachte Jesko Bühring (50.) den FC 09 zurück ins Spiel. Timo Bardenhorst (66.) sorgte mit seinem Treffer für neuen Glauben, ehe ein unglückliches Eigentor von Fynn-Jendrik Dierks (78.) den Ausgleich bedeutete. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Joker Lukas Temmen (81.)und Richard Neesen (85.) machten den sensationellen 5:3-Erfolg perfekt.