„Komplett unterlegen“: Pesch gerät in Gladbach unter die Räder

Bergisch Gladbach setzt das nächste Ausrufezeichen im Aufstiegskampf. – Foto: Pedro Fatzikis

Dass der FC Pesch bei Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 klarer Außenseiter sein würde, war bereits im Vorfeld des Aufeinandertreffens klar. Dass der Underdog jedoch noch heftiger unter die Räder gerät, als bei der 1:6-Klatsche im Hinspiel, davon war nicht zwingend auszugehen. Während sich SV-Coach Kevin Kruth im Anschluss an den 7:0-Kantersieg bereits auf die anstehende Aufgabe gegen Verfolger VfL Vichttal fokussiert, fällt sein Gegenüber Ali Meybodi ein vernichtendes Urteil über den Auftritt seiner Elf.

Während die Gäste nach zwei Standard-Gegentreffern durch Ervin Cindrak (13.) und Ardit Mimini (23.) zur Pause lediglich mit 0:2 zurücklagen, ließ der SV Bergisch nach dem Seitenwechsel dann die Muskeln spielen und fünf weitere Treffer folgen. Pesch-Coach Ali Meybodi findet nach Abpfiff klare Worte und spricht von einem Klassenunterschied: „Uns sind heute die Grenzen aufgezeigt worden. Wir waren auf allen Positionen unterlegen. Unseren Gegenspielern waren wir zu keinem Zeitpunkt überlegen, so kommt dann so ein klares Ergebnis zustande“, schlussfolgert der 50-jährige Übungsleiter selbstkritisch.

Nach den zuletzt aufstrebenden Leistungen gegen die SpVg Frechen 20 (0:1), den SSV Merten (2:5) und den FC Hennef 05 (6:3) muss der FC Pesch nun einen herben Dämpfer einstecken. Gegen Tabellenführer und Aufstiegsanwärter Bergisch Gladbach war für den Außenseiter kein Kraut gewachsen.

Gladbach-Joker schrauben Ergebnis in die Höhe

Dass schlussendlich gar ein 7:0-Kantersieg auf der Anzeigetafel in der Gladbacher Belkaw Arena steht, ist dabei allen voran dem goldenen Händchen von 09-Trainer Kevin Kruth zu verdanken. Der Chefcoach hat zur Pause scheinbar nicht nur die richten Worte gefunden, sondern mit Soufian Amaadacho und Sami Akremi auch zwei spätere Doppeltorschützen nach einer guten Stunde Spielzeit von der Bank gebracht. Die beiden Offensivkräfte teilten sich die letzten vier Treffer des Gastgebers brüderlich auf und knipsten jeweils im Wechsel. Auch Top-Knipser Tristan Arndt trug sich zwischenzeitlich in die Torschützenliste ein und verbuchte sein bereits zwölftes Saisontor (60.)

Übungsleiter Kruth zeigt sich nach Spielende hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die in der Rückrunde weiterhin unbesiegt bleibt. Allen voran über die konstant dominante Spielweise seiner Elf und den gelungenen Einfluss der Einwechselspieler freut sich der 40-Jährige: „Wir waren natürlich absolut in der Pflicht, die drei Punkte gegen Pesch zu holen. Wir haben das dann auch über weite Strecken des Spiels sehr seriös und sauber gemacht, haben so gut wie nichts zugelassen. Auch nach dem 2:0 zur Halbzeit haben wir aktiv weitergespielt und sind auf dem Gaspedal geblieben“, lobt Kruth das Engagemant seiner Mannen und fügt an: „Die Jungs die reingekommen sind haben das Ganze dann finalisiert. Insgesamt war die Art und Weise, wie wir gespielt haben, sehr gut.“

Fokus obliegt Topspiel gegen Vichttal

Durch den ungefährdeten Heimdreier untermauern die 09er ihre Titelambitionen und senden ein weiteres Ausrufezeichen an die Konkurrenz im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg. Ein solcher Konkurrent ist auch der VfL Vichttal, bei dem die Gladbacher in der kommenden Woche zum Topspiel gastieren. Im Falle eines Auswärtserfolgs würde der Ligaprimus den Verfolger ganze elf Punkte hinter sich lassen und der Meisterschaft einen weiteren großen Schritt näher kommen. Um die Bedeutung des Duells weil auch Cheftrainer Kruth, der sich demzufolge bereits auf die kommende Aufgabe fokussiert:

„Jetzt gilt es, das Spiel gegen Pesch richtig einzuordnen und sich konsequent auf Vichttal vorzubereiten. Die gute Ausgangssituation, die wir uns bislang erspielt haben, gilt es zu verteidigen“, stellt der Übungsleiter klar. Bergisch Gladbach führt das Tableau nach wie vor mit fünf Zählern Vorsprung auf den Siegburger SV 04 an. Mit 19 eroberten Zählern stellt die Kruth-Elf auch die bislang erfolgreichste Mannschaft der zweiten Saisonhälfte, die Rückkehr in die vierthöchste Spielklasse scheint zum Greifen nah.

Gänzlich anders steht es um die Gemengelage in Pesch: Mit zarten acht Punkten auf der Habenseite stellt der FC das abgeschlagene Ligaschlusslicht, der Abstieg in die Landesliga scheint unvermeidbar. Schließlich müsste der Abstiegskandidat in den letzten sieben Saisonspielen ganze 13 Punkte aufholen, um noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu landen.